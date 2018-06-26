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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нигерия - Аргентина
Нигерия - Аргентина: обзор матча 26 июня 2018
Нигерия
26.06.2018, вторник, 21:00
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аргентина
51'
В. Мозес (П)
14'
Л. Месси
86'
М. Рохо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Аргентина
90'
+4
Желтая карточка
Л. Месси
Замена
Сими
️️️️
А. Муса
90'
+2
Желтая карточка
Д. Оби Микел
90'
+1
Замена
А. Ивоби
️️️️
К. Омеруо
90'
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Рохо
Пас отдал
Г. Меркадо
80'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Н. Тальяфико
72'
Замена
М. Меса
️️️️
А. Ди Мария
64'
Желтая карточка
Э. Банега
61'
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мозес
51'
Замена
О. Игало
️️️️
К. Ихеначо
46'
Желтая карточка
Л. Балогун
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
2
Брайан Идову
ЛАЗ
6
Леон Балогун
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Джон Оби Микел
ОП
8
Одженекаро Этебо
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
15
Энцо Перес
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Нигерия
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
15
Жоэль Оби
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
13
Сими
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Максимильяно Меса
АП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Кристиан Павон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Узохо
6
Балогун
22
Омеруо
5
Троост-Эконг
2
Идову
10
Оби Микел
8
Этебо
4
Ндиди
11
Мозес
7
Муса
14
Ихеначо
4-1-2-2-1
1
Армани
2
Меркадо
16
Рохо
19
Отаменди
3
Тальяфико
14
Маскерано
15
Перес
7
Банега
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
22
Омеруо
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Омеруо
7
Муса
13
Сими
13
Сими
7
Муса
14
Ихеначо
9
Игало
9
Игало
14
Ихеначо
11
Ди Мария
13
Меса
13
Меса
11
Ди Мария
3
Тальяфико
9
Агуэро
9
Агуэро
3
Тальяфико
15
Перес
22
Павон
22
Павон
15
Перес
Остались в запасе
Нигерия
Аргентина
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
15
Жоэль Оби
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
Главный тренер
Гернот Рор
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Даниэль Акпейи
ВР
1
Икечукву Эзенва
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
15
Жоэль Оби
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
Остались в запасе
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
5
Лукас Билья
ЦП
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Нигерия - Аргентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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