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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Аргентина
Франция - Аргентина: обзор матча 30 июня 2018
Франция
30.06.2018, суббота, 17:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
4 : 3
Завершен
Аргентина
13'
А. Гризманн (П)
57'
Б. Павар
64'
К. Мбаппе
68'
К. Мбаппе
41'
А. Ди Мария
48'
Г. Меркадо
90+3'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Аргентина
Желтая карточка
О. Жиру
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+3
ГОЛ! 4:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Ф. Товен
️️️️
К. Мбаппе
89'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
83'
Травма
А. Гризманн
82'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Б. Матюиди
75'
75'
Замена
М. Меса
️️️️
К. Павон
Желтая карточка
Б. Павар
72'
ГОЛ! 4:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
О. Жиру
68'
66'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 3:2!
К. Мбаппе
64'
ГОЛ! 2:2!
Б. Павар
Пас отдал
Л. Эрнандес
57'
50'
Желтая карточка
Э. Банега
48'
ГОЛ! 1:2!
Г. Меркадо
Пас отдал
Л. Месси
46'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
М. Рохо
43'
Желтая карточка
Х. Маскерано
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Банега
19'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гризманн
13'
12'
Желтая карточка
М. Рохо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Кристиан Павон
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
8
Флориан Товен
ПВ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Максимильяно Меса
АП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
5
Умтити
4
Варан
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
9
Жиру
7
Гризманн
10
Мбаппе
4-1-2-3
1
Армани
2
Меркадо
16
Рохо
19
Отаменди
3
Тальяфико
14
Маскерано
15
Перес
7
Банега
11
Ди Мария
22
Павон
10
Месси
14
Матюиди
12
Толиссо
12
Толиссо
14
Матюиди
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
10
Мбаппе
8
Товен
8
Товен
10
Мбаппе
16
Рохо
6
Фасио
6
Фасио
16
Рохо
22
Павон
13
Меса
13
Меса
22
Павон
15
Перес
9
Агуэро
9
Агуэро
15
Перес
Остались в запасе
Франция
Аргентина
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
23
Вилли Кабальеро
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
18
Эдуардо Сальвио
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Франция - Аргентина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Россия 1
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