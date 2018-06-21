Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Хорватия
Аргентина - Хорватия: обзор матча 21 июня 2018
Аргентина
21.06.2018, четверг, 21:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 3
Завершен
Хорватия
53'
А. Ребич
80'
Л. Модрич
90+1'
И. Ракитич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Хорватия
90'
+2
Замена
В. Чорлука
️️️️
М. Манджукич
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
И. Ракитич
Пас отдал
М. Ковачич
Желтая карточка
М. Акунья
87'
Желтая карточка
Н. Отаменди
85'
82'
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Перишич
80'
ГОЛ! 0:2!
Л. Модрич
Пас отдал
М. Брозович
Замена
П. Дибала
️️️️
Э. Перес
68'
67'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
58'
Желтая карточка
М. Манджукич
56'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Ребич
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Сальвио
56'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
С. Агуэро
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Желтая карточка
Г. Меркадо
51'
39'
Желтая карточка
А. Ребич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Вилли Кабальеро
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
18
Эдуардо Сальвио
ПАЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
13
Максимильяно Меса
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
22
Кристиан Павон
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Кабальеро
8
Акунья
19
Отаменди
2
Меркадо
3
Тальяфико
14
Маскерано
18
Сальвио
15
Перес
13
Меса
10
Месси
9
Агуэро
4-1-2-2-1
23
Субашич
2
Врсалько
21
Вида
6
Ловрен
3
Стринич
11
Брозович
7
Ракитич
10
Модрич
17
Ребич
14
Перишич
17
Манджукич
9
Агуэро
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Агуэро
15
Перес
10
Дибала
10
Дибала
15
Перес
18
Сальвио
22
Павон
22
Павон
18
Сальвио
17
Манджукич
5
Чорлука
5
Чорлука
17
Манджукич
14
Перишич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Перишич
17
Ребич
9
Крамарич
9
Крамарич
17
Ребич
Остались в запасе
Аргентина
Хорватия
11
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
11
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Аргентина - Хорватия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
Новости команд
Все
Аргентина
Хорватия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Мама Месси выбрала преемника Лео в сборной Аргентины
18 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Месси готовы включить в тренерский штаб сборной Аргентины: «Никаких проблем»
18 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
18 ноября
3
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
Вчера, 14:47
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+