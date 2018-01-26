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«Камп Ноу» попрощался с Маскерано

26 января 2018, 07:55
4

Перед стартовым свистком на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселоны» с «Эспаньолом» на стадионе «Камп Ноу» состоялись торжественные проводы защитника Хавьера Маскерано, который выступал за каталонский клуб с 2010 по 2018 год.

Аргентинец вышел на поле по традиционному коридору футболистов клуба. Он сделал это в сопровождении своих детей.

33-летний футболист перешел на днях в китайский «Хэбэй Чайна Форчун». За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Кубок Барселона Маскерано Хавьер
Комментарии (4)
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Axe111
1516943907
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Патронташ
1516944097
Спасибо тебе,Хавьер, за годы самоотверженной игры в Барсе!Здоровья и удачи тебе и твоей семье!
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sciline10
1516948121
Вот как надо уезжать в Китай за деньгами, когда ты всего добился в европе, отдавая всего себя клубу, а не как разные оскары. Удачи Хавьеру!
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koli4ka
1516972987
Маске красава в окружении красивых детей...
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