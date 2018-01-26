«Камп Ноу» попрощался с Маскерано

Маске красава в окружении красивых детей...
Перед стартовым свистком на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселоны» с «Эспаньолом» на стадионе «Камп Ноу» состоялись торжественные проводы защитника Хавьера Маскерано, который выступал за каталонский клуб с 2010 по 2018 год.
Аргентинец вышел на поле по традиционному коридору футболистов клуба. Он сделал это в сопровождении своих детей.
33-летний футболист перешел на днях в китайский «Хэбэй Чайна Форчун». За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона евро.
Abans de l'inici del partit, el Camp Nou s'ha despedit de @Mascherano #GràciesMasche pic.twitter.com/ThYE0MtTUJ— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 25 января 2018 г.