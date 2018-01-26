Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Камп Ноу» попрощался с Маскерано

    Перед стартовым свистком на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселоны» с «Эспаньолом» на стадионе «Камп Ноу» состоялись торжественные проводы защитника Хавьера Маскерано, который выступал за каталонский клуб с 2010 по 2018 год.

    Аргентинец вышел на поле по традиционному коридору футболистов клуба. Он сделал это в сопровождении своих детей.

    33-летний футболист перешел на днях в китайский «Хэбэй Чайна Форчун». За восемь лет в составе каталонцев Маскерано выиграл 16 трофеев, включая два кубка Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Сумма его трансфера в китайский клуб составила 5,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 января 2018, 16:23

      Маске красава в окружении красивых детей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 26 января 2018, 09:28

      Вот как надо уезжать в Китай за деньгами, когда ты всего добился в европе, отдавая всего себя клубу, а не как разные оскары. Удачи Хавьеру!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 января 2018, 08:21

      Спасибо тебе,Хавьер, за годы самоотверженной игры в Барсе!Здоровья и удачи тебе и твоей семье!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 января 2018, 08:18

      Пока

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11