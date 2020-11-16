Месси попрощался с завершившими карьеру Гаго и Маскерано

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на уход из профессионального футбола своих соотечественников Фернандо Гаго и Хавьера Маскерано.

«Два человека, с которыми я жил и компанией которых долгое время наслаждался, ушли из футбола, и я хочу воспользоваться возможностью попрощаться.

Фер, дорогой, я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Мы знакомы уже 17 лет. Было удовольствием делить с тобой раздевалку сборной и играть против тебя, ты это знаешь. Надеюсь, ты продолжишь реализовывать свои мечты.

Что касается Маски, то мы много лет были вместе, виделись ежедневно, стольким делились... Мы пережили очень счастливые моменты и разделили трудные времена и в сборной Аргентины, и в «Барселоне». Мы скучали по тебе с момента, как ты ушел. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего!» – написал Месси в инстаграме.

Маскерано объявил о завершении карьеры сегодня ночью, Гаго – 10 ноября.

Хавьер выступал за аргентинскую сборную с 2003 по 2018 год, Фернандо – с 2007 по 2017 год.

Маскерано играл вместе с Месси за «Барсу» с 2010 по 2018 год.