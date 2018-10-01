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Маскерано зимой может вернуться в «Ривер Плейт»

1 октября 2018, 22:15

Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано может перейти в «Ривер Плейт», где в 2003 году начал взрослую карьеру. Об этом сообщило издание La Pagina Millonaria.

По информации источника, в контракте 34-летнего аргентинца есть вариант досрочного расторжения в январе 2019 года. Считается, что Маскерано по-прежнему следит за выступлениями клуба из Буэнос-Айреса и планирует возвращение.

Напомним, футболист перешел в китайский клуб в январе после восьми лет выступлений за «Барселону». Прежде он также выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Коринтианс».

После вылета с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала игрок завершил 15-летнюю карьеру в сборной Аргентины.

Источник: Twitter
Испания. Примера Аргентина Хэбэй Чайна Форчун Ривер Плейт Барселона Маскерано Хавьер
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