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    Маскерано зимой может вернуться в «Ривер Плейт»

    Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано может перейти в «Ривер Плейт», где в 2003 году начал взрослую карьеру. Об этом сообщило издание La Pagina Millonaria.

    По информации источника, в контракте 34-летнего аргентинца есть вариант досрочного расторжения в январе 2019 года. Считается, что Маскерано по-прежнему следит за выступлениями клуба из Буэнос-Айреса и планирует возвращение.

    Напомним, футболист перешел в китайский клуб в январе после восьми лет выступлений за «Барселону». Прежде он также выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Коринтианс».

    После вылета с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала игрок завершил 15-летнюю карьеру в сборной Аргентины.

    Источник: Twitter

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    01.10.2018 22:15
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