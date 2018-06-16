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    Маскерано стал рекордсменом сборной Аргентины по числу проведенных матчей

    Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано вышел в стартовом составе команды в матче первого тура группового раунда чемпионата мира с Исландией.

    Эта игра стала для 34-летнего футболиста 144-й в составе небесно-голубых. Таким образом он вышел на первое место по этому показателю, опередив Хавьера Дзанетти, на счету которого 143 поединка в футболке национальной команды.

    Далее расположились Лионель Месси (125 матчей), Роберто Айяла (114) и Диего Симеоне (104).

    Маскерано дебютировал в сборной Аргентины в 2004 году.

    Источник: Squawka Football

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    16.06.2018 17:24
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