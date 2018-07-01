Маскерано: «Оставьте Месси в покое»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Франции (3:4) поговорил о фигуре атакующего игрока своей команды Лионеля Месси, призвав оставить его в покое.

«Как и все остальные футболисты, Лионель был в печали из-за поражения. Наше выступление в России завершено. А Месси я бы попросил оставить в покое», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» приводил статистику Месси в плей-офф чемпионатов мира.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле

Аргентинцы плачут и дерутся друг с другом