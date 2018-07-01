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    Маскерано: «Оставьте Месси в покое»

    Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Франции (3:4) поговорил о фигуре атакующего игрока своей команды Лионеля Месси, призвав оставить его в покое.

    «Как и все остальные футболисты, Лионель был в печали из-за поражения. Наше выступление в России завершено. А Месси я бы попросил оставить в покое», – сказал игрок.

    Ранее «Бомбардир» приводил статистику Месси в плей-офф чемпионатов мира.

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    Источник: L' Equipe

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    01.07.2018 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 июля 2018, 06:56

      Месси уже давно всем и все доказал...!

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