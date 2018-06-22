Маскерано: «Сейчас нечего анализировать. Мы опустошены»

Зато болельщики аргентинские сейчас опустошают бокалы с вином мальбека или торронтеса, заливая опустошённую душу...
Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано дал интервью после поражения от команды Хорватии (0:3) в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018.
«Сейчас нечего анализировать. Нам нужно пережить этот момент. Игроки сборной Аргентины опустошены», – сказал игрок «Барселоны».
Напомним, нападающий Лионель Месси ударил по воротам соперника лишь один раз. Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин владели мячом в чужой штрафной дважды на двоих.
После ничьей с командой Исландии (1:1) в дебютной встрече аргентинцы занимают третье место в таблице группы, но сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф. В 3-м туре подопечные Хорхе Сампаоли встретятся с нигерийцами.
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