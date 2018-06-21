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    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину


    3.3
    Голосов: 7
    21.06.2018 23:55
    История и провалы.

    Сборная Хорватии разгромила Аргентину, забив все три гола во втором тайме. Теперь хорваты обеспечили себе попадание в плей-офф, а от аргентинцев уже почти ничего не зависит. Ниже – цифры и факты о неожиданном раскладе в главном матче группы. Такой слабой игры от Аргентины и Месси мы точно не ожидали.

    • Сначала о позитивном. Игру Аргентина – Хорватия посетили 43319 зрителей. Это стало рекордом для арены в Нижнем Новгороде. На матчи ФНЛ столько не ходили.

    • В матчах группового этапа ЧМ сборная Аргентины не проигрывала так крупно с 1960 года. Тогда аргентинцы отлетели от Чехословакии со счетом 1:6.

    • Еще один исторический момент. Впервые с 1974 года Аргентина не выиграла в двух первых матчах чемпионата мира.

    • Вилли Кабальеро сделал в первом тайме 22 касания мяча. Лионель Месси за 45 минут коснулся его только 20 раз. Можно утешиться тем, что у Агуэро таких касаний оказалось еще меньше. Кто здесь полевой игрок?

    • Серхио Агуэро провел без мяча 21 минуту и 11 секунд подряд. За это время он даже успел полежать на газоне. Больше о Серхио не вспоминали.

    • Гонсало Игуаин вышел на замену во втором тайме. Вместе с Агуэро они завладели мячом в чужой штрафной только два раза. Где-то у телевизора сейчас смеется Мауро Икарди, которого Сампаоли не взял.

    • Лионель Месси на этом ЧМ пока не впечатляет. Игра с Хорватией – полный провал. За все время матча он нанес только один удар по воротам, хотя во встрече с Исландией их набралось 11. На турнире у Лео по-прежнему нет голов.

    • До игры с Аргентиной все было против Хорватии. Все четыре матча чемпионата мира против южноамериканских сборных хорваты проиграли. Теперь ужасная серия прервана.

    • За весь сезон в Примере Лука Модрич забил только один мяч. Гол аргентинцам стал для Модрича уже вторым на чемпионате мира. Его признали лучшим игроком матча.

    • 21 июня 1998 года состоялась та самая победа Аргентины над Ямайкой со счетом 5:0. 21 июня 2018 года Аргентина проиграла Хорватии – 0:3. Ждем песню?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если делаете cтавки -> stavki.webtalk.ru

      -4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 июня 2018, 14:09

      Самое удивительное, что у Аргентины ещё остались шансы на выход из группы. Небольшие, но вполне реальные. И вот будет номер, если чудом выйдя из группы они станут чемпионами.

      2
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      Рейтинг: +103

      badzan 22 июня 2018, 11:49

      Кто смотрел,как Аргентина пробиралась на ЧМ,еле выйдя из группы,у того нет иллюзий касательно их игры.Сыграли как и раньше,никак.

      4
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      Рейтинг: +434

      ssspartak > badzan 22 июня 2018, 13:55

      абсолютно верно! хоть и без стыка квалифицировались, но чилийцы и парагвай смотрелись интереснее. а если провести параллель по текущему ЧМ, то аргентина сейчас на уровне австралии

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 июня 2018, 10:38

      Да , без полузащиты " Барселоны " - Месси ни что , а Роналду вытягивает в одиночку ...... Да и Марадонна сам тянул аргентинцев , а вчера плакал ..... про Пеле молчу , он недосягаем .

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 22 июня 2018, 10:37

      Нигерия добьет Аргентину, и придется переписывать текст песенки про Ямайку.

      6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 22 июня 2018, 10:09

      роналду пока круче мессии

      5
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 22 июня 2018, 09:58

      Аргентина- НИКАКАЯ

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 июня 2018, 09:52

      прямо невольно песня вспомнилась сразу же после матча)))

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 22 июня 2018, 09:46

      Argentina аут, Messi капут

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 22 июня 2018, 09:45

      Выигрывает КОМАНДА, а не отдельные ЗВЁЗДЫ!!! Бывают исключения, но только в том случае, если та же командная игра хороша, а на индивидуальном мастерстве кто-то решает эпизод.
      Вот такие дела. А хорваты - молодцы!

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