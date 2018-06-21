10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

История и провалы.

Сборная Хорватии разгромила Аргентину, забив все три гола во втором тайме. Теперь хорваты обеспечили себе попадание в плей-офф, а от аргентинцев уже почти ничего не зависит. Ниже – цифры и факты о неожиданном раскладе в главном матче группы. Такой слабой игры от Аргентины и Месси мы точно не ожидали.

twit text — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 21 июня 2018 г.

• Сначала о позитивном. Игру Аргентина – Хорватия посетили 43319 зрителей. Это стало рекордом для арены в Нижнем Новгороде. На матчи ФНЛ столько не ходили.

• В матчах группового этапа ЧМ сборная Аргентины не проигрывала так крупно с 1960 года. Тогда аргентинцы отлетели от Чехословакии со счетом 1:6.

• Еще один исторический момент. Впервые с 1974 года Аргентина не выиграла в двух первых матчах чемпионата мира.

• Вилли Кабальеро сделал в первом тайме 22 касания мяча. Лионель Месси за 45 минут коснулся его только 20 раз. Можно утешиться тем, что у Агуэро таких касаний оказалось еще меньше. Кто здесь полевой игрок?

• Серхио Агуэро провел без мяча 21 минуту и 11 секунд подряд. За это время он даже успел полежать на газоне. Больше о Серхио не вспоминали.

• Гонсало Игуаин вышел на замену во втором тайме. Вместе с Агуэро они завладели мячом в чужой штрафной только два раза. Где-то у телевизора сейчас смеется Мауро Икарди, которого Сампаоли не взял.

• Лионель Месси на этом ЧМ пока не впечатляет. Игра с Хорватией – полный провал. За все время матча он нанес только один удар по воротам, хотя во встрече с Исландией их набралось 11. На турнире у Лео по-прежнему нет голов.

• До игры с Аргентиной все было против Хорватии. Все четыре матча чемпионата мира против южноамериканских сборных хорваты проиграли. Теперь ужасная серия прервана.

• За весь сезон в Примере Лука Модрич забил только один мяч. Гол аргентинцам стал для Модрича уже вторым на чемпионате мира. Его признали лучшим игроком матча.

• 21 июня 1998 года состоялась та самая победа Аргентины над Ямайкой со счетом 5:0. 21 июня 2018 года Аргентина проиграла Хорватии – 0:3. Ждем песню?

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