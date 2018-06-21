Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ

Стыд.

Сборная Аргентины не готова к чемпионату мира. Мощный набор атакующих кадров только портит все впечатление от командной игры. Месси не может найти позицию, Сальвио проваливается на месте защитника, а Агуэро половину тайма не касается мяча. Аргентинцы скатали ничью с крепкой Исландией, а теперь вообще проиграли Хорватии. Самое интересное, что хорваты для этой победы почти ничего не сделали.

Месси обострял, а его партнеры показали удивительно много креатива. Особенно постарался Энцо Перес. Изначально он вообще пролетал мимо чемпионата мира, но потом попал в заявку вместо травмированного Лансини. В матче с Хорватией Перес из убойной позиции промазал по пустым воротам. Этот момент был еще при счете 0:0. Лансини такое бы реализовал?

Во втором тайме подвел вечно надежный Кабальеро. Передачи на вратаря еще до голевого момента приводили к опасности. В этой ситуации провала ничего не предвещало, но опытный Кабальеро подкинул мяч прямо на ногу Ребичу. Хорват сильно пробил в угол ворот, а его гол в итоге оказался победным. Добили Аргентину мячи Модрича и Ракитича, когда Аргентина уже расклеилась. Смешнее всего то, что Кабальеро – второй вратарь сборной. Он стал основным на чемпионате мира только из-за травмы Серхио Ромеро.

Понятно, что виноваты не только они. Тренер Сампаоли не придумал подходящую схему для звезд, а Лионель Месси так и не нашел самого себя. Игра с Нигерией может стать для Аргентины простой формальностью. Если Исландия выиграет следующий матч, шансы аргентинцев на плей-офф превратятся в теоретические. Теперь от Месси и его партнеров не зависит уже ничего.

Почему Месси играет так плохо

Текстовый онлайн матча Аргентина – Хорватия