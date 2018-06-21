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    Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ


    3
    Голосов: 7
    21.06.2018 22:50
    Стыд.

    Сборная Аргентины не готова к чемпионату мира. Мощный набор атакующих кадров только портит все впечатление от командной игры. Месси не может найти позицию, Сальвио проваливается на месте защитника, а Агуэро половину тайма не касается мяча. Аргентинцы скатали ничью с крепкой Исландией, а теперь вообще проиграли Хорватии. Самое интересное, что хорваты для этой победы почти ничего не сделали.

    Месси обострял, а его партнеры показали удивительно много креатива. Особенно постарался Энцо Перес. Изначально он вообще пролетал мимо чемпионата мира, но потом попал в заявку вместо травмированного Лансини. В матче с Хорватией Перес из убойной позиции промазал по пустым воротам. Этот момент был еще при счете 0:0. Лансини такое бы реализовал?

    Во втором тайме подвел вечно надежный Кабальеро. Передачи на вратаря еще до голевого момента приводили к опасности. В этой ситуации провала ничего не предвещало, но опытный Кабальеро подкинул мяч прямо на ногу Ребичу. Хорват сильно пробил в угол ворот, а его гол в итоге оказался победным. Добили Аргентину мячи Модрича и Ракитича, когда Аргентина уже расклеилась. Смешнее всего то, что Кабальеро – второй вратарь сборной. Он стал основным на чемпионате мира только из-за травмы Серхио Ромеро.

    Понятно, что виноваты не только они. Тренер Сампаоли не придумал подходящую схему для звезд, а Лионель Месси так и не нашел самого себя. Игра с Нигерией может стать для Аргентины простой формальностью. Если Исландия выиграет следующий матч, шансы аргентинцев на плей-офф превратятся в теоретические. Теперь от Месси и его партнеров не зависит уже ничего.

    Почему Месси играет так плохо

    Текстовый онлайн матча Аргентина – Хорватия

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 22 июня 2018, 23:46

      аргентину не жалко, когда команды нет, а играют друзья пусть даже и самого месси - дел не будет, да ив целом южноамериканский футбол в упадке

      0
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    • ...
      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:06

      Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 июня 2018, 12:07

      хорваты сыграют в ничью с исландцами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2018, 09:41

      Первый гол получился вполне логичным. Первый тайм катали свои квадраты у ворот. Вот и наказали их хорваты. Могли и раньше наказывать, но аргентинцы отскочили.

      1
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 21 июня 2018, 23:37

      ставь "лайк" если знал, что гнум обосрётся!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +48

      kanaev9 21 июня 2018, 23:07

      Браво Хорватия!!Болеем за Исландию!!На фиг такая Аргентина!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > kanaev9 23 июня 2018, 13:17

      да и нафиг в принципе любая аргентина, вместе с марадоной-гондболистом

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 21 июня 2018, 23:02

      Хорваты сделали подвиг век не забуду Месси иди н а х у й

      3
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 июня 2018, 22:55

      Да уж а ведь на прошлом ЧМ достойно сражались с немцами в финале

      8
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    • ...
      Рейтинг: +67332

      portero 21 июня 2018, 22:52

      Хорваты молодцы!

      11
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      Рейтинг: +67332

      portero 21 июня 2018, 22:52

      вот что получается когда командой начинает рулить игрок, Аргентина ноль как команда

      10
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