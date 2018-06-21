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    Почему Месси играет так плохо


    3.2
    Голосов: 17
    21.06.2018 16:00
    Тактика плюс немного психологии.

    Гвардиола часто страдает от мигреней. Одна из причин – оптимальная позиция Месси. Для обычного менеджера из АПЛ подобный вопрос неактуален, но тактический гик уже в офисе «Манчестер Сити» признавался другу и журналисту Гильему Балаге: поиск идеальной роли для Лео превратился в дело принципа.

    С этой проблемой сталкивается каждый тренер Месси. К чемпионату мира Сампаоли подготовил одно из слабейших решений – коуч заставил Лионеля развивать и завершать атаки одновременно. В здоровой зависимости от такого футболиста нет беды, но в аргентинской команде ее степень пробила все пределы адекватности.

    В сборной явно переоценили работоспособность Месси. Странно, что ошибку допустил один из лучших тренеров испанского чемпионата в позапрошлом сезоне (плей-офф ЛЧ и вклад в ренессанс схемы с тремя защитниками с «Севильей»). Хорхе будто не заметил, что главная звезда «Барселоны» передвигается по полю пешком. Шаговый темп Лионеля напрямую связан с избитыми ногами и возрастом. Но аргентинец адаптировался и в качестве малоподвижного форварда только добавил в микродриблинге, ключевых передачах и ударах – все показатели растут уже третий сезон. И вдруг его снова заставляют бегать.

    Против Исландии капитан аргентинцев постоянно мотал челноки вдоль центральной оси. Сампаоли поставил в центр Маскерано и Билью – полузащитников без обостряющего паса. Пакинг (количество отрезанных соперников одной передачей) Лукаса в «Милане» равен 1,4 в среднем за пас. Хавьер разводит получше, но его уровень сопротивления равен китайской лиге. Продвигать мяч сквозь исландцев уже не получалось. Все наладилось только с запоздалым выходом креативного Банеги, но к тому моменту от самого Месси осталась только отдышка.

    До замены Лео спускался в опорную зону и тащил мяч на скорости. Это и был самый опасный маневр от лидера, поскольку лишь тогда исландцы поворачивались лицом к своим воротам и разваливали позиционную оборону. Но Лионель уставал с каждым рывком: в первые полчаса он выдавал хороший объем и даже вступал в отборы, но потом все чаще брал паузы и в итоге спрятался на правом фланге и линии офсайда. В конце у Месси не хватило концентрации даже на пенальти и два определяющих штрафных.

    Напортачить сильнее, чем всучить Лионелю плуг, невозможно. Но Сампаоли справился – аргентинцы действовали еще страшнее, когда Месси оседал где-то кроме центральной оси. Гвардиола изобрел идею с искусственным перегрузом одной из зон и резким выводом мяча на свободное пространство к забытому технарю. Теперь «Сити» часто собирается на небольших участках почти всем составом, вытягивая максимум соперников. В нужный момент Стерлинг или Уокер получают мяч вне этой кучи и разбираются с защитником один в один. В «Баварии» разбирались Рибери или Дуглас Коста. В Аргетине все наперекосяк.

    Когда Лео смещался направо, с фланга исчезали Сальвио и Меса. Когда Лео поднимался на место страйкера, Агуэро убегал вглубь или ближе к Ди Марии. В зависимости от маневра капитана Сампаоли также создавал перегруз в противоположной зоне от лучшего игрока, вот только команда с упорством роботов делала первый пас сразу Лионелю. В результате уставший Месси получал мяч в изоляции от партнеров и от безысходности либо шел в дриблинг на троих (5 потерь на обводках), либо выкручивал передачу на дешевую сублимацию Альбы (Ди Мария провалил матч).

    Сампаоли ошибся, но есть другой вопрос. Вряд ли Месси не посвятили в эти планы заранее, но он почему-то не отказался и даже не скорректировал свою роль. Поэтому ощутимая часть вины за провал против Исландии лежит на самом Лионеле. Аргентинец идеален в «Барсе», но в сборной до сих пор не избавился от комплекса Марадоны и берет на себя неадекватно много. Тот же Роналду давно отказался от кукловодства в Португалии и более тонко работает над собой.

    Он выдал космос с Испанией и провел не лучший матч с Марокко, но в обоих случаях остался королем. Криштиану вовремя принял старость и позволяет строить игру через других людей. По крайней мере – до завершающей стадии. Там царь включается, кладет важнейшие мячи в Лиге чемпионов и соревнуется с Черышевым. В остальное время Криш слегка трудится в первой волне прессинга, иногда обыгрывается с партнером и уничтожает главного антипода имиджем и бородками.

    В матче с исландцами Месси коснулся мяча 116 раз. Цифра Роналду против Марокко – 46 касаний. Примерно настолько Роналду круче Лионеля. Вот так Криштиану и Лео начинали чемпионат мира:

    *Цифры взяты по первым матчам группового этапа

    Если Сампаоли не проснется, а икона Аргентины не превратится в обычного человека, то последний чемпионат мира в жизни Лео станет определением слова «кошмар».

    Телеграм канал автора, который опять сравнил Месси и Роналду

    ЦСКА купил исландца, который остановил Месси

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 июня 2018, 18:54

      Марадона закончил и забрал с собою весь фарт Аргентины.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 23 июня 2018, 13:00

      Уникальный ЧМ-крушение кумиров,вруг просыпается наша сборная,поражение немцев. Видимо,это еще не все сюрпризы. Футбол-это жизнь!

      1
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:06

      Если делаетe ставки -> stavki.webtalk.ru

      -3
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:06

      Если делаeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 июня 2018, 11:41

      Ну вот, опять Месси, Месси...
      А что Аргентина вообще слабая по составу - это ничего?
      По-моему, это и есть первопричина. На Месси, Агуэро, Дибале и Ди Марии не вылезешь, а остальные - это ни о чём. Вратари и защитники - это отдельная история.

      1
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa > Danish Dynamite 23 июня 2018, 02:35

      кабальеро вратарь конечно от бога,жаль что ромеро сломан...а так знаеш не главное иметь всех свезд в составе,здесь я согласен криштиану один в сборной играет на уровне и тащит

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > SeVeRozaa 23 июня 2018, 06:30

      да Ромеро тоже не топ-уровня. В клубе на банке сидит

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 22 июня 2018, 10:33

      Непруха

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 июня 2018, 08:18

      Месси Лох как блоха бегал по полю и ничего не мог сделать. Выпустили бы дибалу в место него больше было пользы. Да нет же месси бог. Бог это роналду по сегоднешним меркам.

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > O-Z 23 июня 2018, 12:57

      Дибалу и выпустили для окончательного разноса.

      0
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      Рейтинг: +11

      Wotchen 22 июня 2018, 07:19

      лох этот Месси, лучше бы Икарди вместо него взяли, а то он по полю пешком ходит

      0
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      Рейтинг: +85

      Cruser 22 июня 2018, 04:45

      У аргентинцев мощнейшая линия нападения Месси-Агуэро-Дибала-Игуаин( не взятый на ЧМ Икарди) не забиваешь ты, забивают тебе простое правило... И ставить в ворота Кабальеро, который весь сезон просидевший на скамейке запасных, в Челси и в МанСити он сидел на лавке, очень странное решение главного тренера

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 июня 2018, 23:55

      Окей, а где еще 10 человек?Или он один играет?

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