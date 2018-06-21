Почему Месси играет так плохо

Тактика плюс немного психологии.

Гвардиола часто страдает от мигреней. Одна из причин – оптимальная позиция Месси. Для обычного менеджера из АПЛ подобный вопрос неактуален, но тактический гик уже в офисе «Манчестер Сити» признавался другу и журналисту Гильему Балаге: поиск идеальной роли для Лео превратился в дело принципа.

С этой проблемой сталкивается каждый тренер Месси. К чемпионату мира Сампаоли подготовил одно из слабейших решений – коуч заставил Лионеля развивать и завершать атаки одновременно. В здоровой зависимости от такого футболиста нет беды, но в аргентинской команде ее степень пробила все пределы адекватности.

В сборной явно переоценили работоспособность Месси. Странно, что ошибку допустил один из лучших тренеров испанского чемпионата в позапрошлом сезоне (плей-офф ЛЧ и вклад в ренессанс схемы с тремя защитниками с «Севильей»). Хорхе будто не заметил, что главная звезда «Барселоны» передвигается по полю пешком. Шаговый темп Лионеля напрямую связан с избитыми ногами и возрастом. Но аргентинец адаптировался и в качестве малоподвижного форварда только добавил в микродриблинге, ключевых передачах и ударах – все показатели растут уже третий сезон. И вдруг его снова заставляют бегать.

Против Исландии капитан аргентинцев постоянно мотал челноки вдоль центральной оси. Сампаоли поставил в центр Маскерано и Билью – полузащитников без обостряющего паса. Пакинг (количество отрезанных соперников одной передачей) Лукаса в «Милане» равен 1,4 в среднем за пас. Хавьер разводит получше, но его уровень сопротивления равен китайской лиге. Продвигать мяч сквозь исландцев уже не получалось. Все наладилось только с запоздалым выходом креативного Банеги, но к тому моменту от самого Месси осталась только отдышка.

До замены Лео спускался в опорную зону и тащил мяч на скорости. Это и был самый опасный маневр от лидера, поскольку лишь тогда исландцы поворачивались лицом к своим воротам и разваливали позиционную оборону. Но Лионель уставал с каждым рывком: в первые полчаса он выдавал хороший объем и даже вступал в отборы, но потом все чаще брал паузы и в итоге спрятался на правом фланге и линии офсайда. В конце у Месси не хватило концентрации даже на пенальти и два определяющих штрафных.

Напортачить сильнее, чем всучить Лионелю плуг, невозможно. Но Сампаоли справился – аргентинцы действовали еще страшнее, когда Месси оседал где-то кроме центральной оси. Гвардиола изобрел идею с искусственным перегрузом одной из зон и резким выводом мяча на свободное пространство к забытому технарю. Теперь «Сити» часто собирается на небольших участках почти всем составом, вытягивая максимум соперников. В нужный момент Стерлинг или Уокер получают мяч вне этой кучи и разбираются с защитником один в один. В «Баварии» разбирались Рибери или Дуглас Коста. В Аргетине все наперекосяк.

Когда Лео смещался направо, с фланга исчезали Сальвио и Меса. Когда Лео поднимался на место страйкера, Агуэро убегал вглубь или ближе к Ди Марии. В зависимости от маневра капитана Сампаоли также создавал перегруз в противоположной зоне от лучшего игрока, вот только команда с упорством роботов делала первый пас сразу Лионелю. В результате уставший Месси получал мяч в изоляции от партнеров и от безысходности либо шел в дриблинг на троих (5 потерь на обводках), либо выкручивал передачу на дешевую сублимацию Альбы (Ди Мария провалил матч).

Сампаоли ошибся, но есть другой вопрос. Вряд ли Месси не посвятили в эти планы заранее, но он почему-то не отказался и даже не скорректировал свою роль. Поэтому ощутимая часть вины за провал против Исландии лежит на самом Лионеле. Аргентинец идеален в «Барсе», но в сборной до сих пор не избавился от комплекса Марадоны и берет на себя неадекватно много. Тот же Роналду давно отказался от кукловодства в Португалии и более тонко работает над собой.

Он выдал космос с Испанией и провел не лучший матч с Марокко, но в обоих случаях остался королем. Криштиану вовремя принял старость и позволяет строить игру через других людей. По крайней мере – до завершающей стадии. Там царь включается, кладет важнейшие мячи в Лиге чемпионов и соревнуется с Черышевым. В остальное время Криш слегка трудится в первой волне прессинга, иногда обыгрывается с партнером и уничтожает главного антипода имиджем и бородками.

twit text — Apurv (@Apurvdp) June 20, 2018

В матче с исландцами Месси коснулся мяча 116 раз. Цифра Роналду против Марокко – 46 касаний. Примерно настолько Роналду круче Лионеля. Вот так Криштиану и Лео начинали чемпионат мира:

*Цифры взяты по первым матчам группового этапа

Если Сампаоли не проснется, а икона Аргентины не превратится в обычного человека, то последний чемпионат мира в жизни Лео станет определением слова «кошмар».

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