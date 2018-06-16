Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

Главный месяц в жизни Лионеля.

27 июня 2016 года. Эту дату черным днем помнят все, кто следит за карьерой Лионеля Месси. Тогда Аргентина проиграла чилийцам в финале Кубка Америки, а Месси не реализовал удар в серии пенальти. В послематчевых слезах Лионель объявил, что провел последнюю встречу за сборную. На него повлияли и слова Марадоны, который просил команду не возвращаться на родину с очередным поражением. Месси и его партнеры проиграли три финала подряд (ЧМ и две Копы), а лидер просто устал жить под давлением. От Месси в сборной Аргентины всегда ждали слишком много чудес, но все мысли и ожидания и оставалось проблемами окружающих.

twit text — Hania Baloch(@HaniaSays) 27 июня 2016 г.

Пусть Месси остыл и вернулся, от тех соплей в его исполнении все еще остается осадок. Уже через семь недель без лишних шумных объявлений он возобновил международную карьеру, потому что этого желала страна. Как еще на его месте мог поступить человек, на которого в разных ситуациях надеется половина мира? Месси явно желал этого признания, а его вечный конкурент Роналду к этому моменту взял с Португалией Евро-2016. Геройства Лионеля получили с этого толчок. Он снова врубил инициативу, когда через боль единственным голом вытащил игру с Уругваем. До чемпионата мира оставалось чуть меньше двух лет, а с каждым следующим месяцем и матчем зависимость сборной Аргентины от Месси только усиливалась. Теперь их союз должен наконец-то привести к чему-то хорошему.

Отсутствие трофейной истории Аргентины и Месси многим напоминает тяжелый путь «Баварии». Финал Лиги чемпионов-1998/99 с двумя мячами «МЮ» в концовке, поражения от мощного «Интера» Моуринью в 2010-м и провал в мюнхенском финале с противоречивым «Челси» – с такой характеристикой «Бавария» самоубивалась до встречи с «Боруссией». Юпп Хайнкес вопреки прогнозам все-таки построил лучшую команду сезона, которая уделала перспективный коллектив Клоппа в финале ЛЧ. В Хайнкеса и его задумки никто не верил, но потом его успех не повторил даже Гвардиола. Месси тоже должен стать таким прямо сейчас – прорывным и непоколебимым. Для этого надо найти в себе недостающую стойкость психологии.

Проблема тут еще и в том, что помощников у звезды совсем нет. Без Месси эту команду можно назвать как угодно, но только не претендентом на трофеи. Мартовскую игру с Испанией Лионель смотрел с трибун, пока на поле отдувались другие номинальные звезды. Месси даже не досидел до конца и ушел после шестого гола, а испанцы в итоге разгромили Аргентину со счетом 6:1. Если что, пару центральных защитников в той товарищеской игре составляли Рохо и Отаменди, а в атаке бегал Игуаин. Все они имеют хорошую репутацию и едут на чемпионат мира, но победы создают только вместе с Месси.

На ЧМ-2018 Аргентина почти заползла, а без проблем с Месси снова не обошлось. После победной игры против злополучных чилийцев лидер сборной сильно выругался, а главный судья подумал, что ругательства направлены в его сторону. ФИФА выписала Месси бан на четыре игры, но позже отменила приговор после апелляции. Без Месси сборная Аргентины провела всего одну игру, которую проиграла аутсайдерам из Боливии – именно этих легких очков потом могло не хватить в концовке. Уже с Месси последовала трехматчевая серия ничьих с полным разладом в игре, потому что новый тренер Хорхе Сампаоли что-то строил. Но именно Месси в одиночку вытащил аргентинцев на ЧМ: в заключительной игре отбора он вкатил три мяча Эквадору. Без чемпионата мира из-за этого осталась та самая сборная Чили.

twit text — Temi X! (@tiszyb) 11 октября 2017 г.

В этом сезоне Месси уже достиг многих вещей. В ноябре «Барса» объявила о продлении контракта с аргентинцем до 2021 года. Потом слили сумму и все удивились – по этому соглашению Лионель может зарабатывать по 106 миллионов евро за год, а сумма отступных составляет 700 миллионов. Он забил 45 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром евросезона, выиграл чемпионат и Кубок Испании, а заодно был признан самым эффективным футболистом Европы. Но все это мелочи по сравнению с международным трофеем, который окончательно сделает его великим. Пеле, Марадона и Роналду уже ждут, когда Месси к ним присоединится.

«Чтобы встать в один ряд с великими игроками, Месси нужно выиграть чемпионат мира», – рассказывает о нем Андреа Пирло. Сам Лионель пока говорит дежурные слова о самых больших целях и допускает, что после турнира в России может уйти из международного футбола уже окончательно. До следующего чемпионата мира в Катаре еще четыре года, а из трофеев в сборной у Лионеля только молодежный ЧМ-2005 и Олимпиада-2008. Кажется, наконец-то пришло время добавить к этому более важный титул. И делать это нужно прямо сейчас.

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