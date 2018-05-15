Месси признан самым эффективным футболистом в Европе, Роналду на 16 месте

Статистическая компания CIES Football Observatory опубликовала рейтинг эффективности и качества игры футболистов пяти сильнейших европейских лиг.

В него вошли игроки, которые провели на поле за сезон не меньше 1800 минут, то есть 20 матчей. Исключением является чемпионат Германии, для представителей Бундеслиги был установлен более низкий порог – 1440 минут (16 игр).

Из рейтинга был исключен нападающий «ПСЖ» Неймар, который из-за травмы, полученной в феврале, провел на поле 1797 минут.

В данном списке первое место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 92,12 баллам. За ним следует полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва (91,69). Тройку лидеров замыкает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (91,37).

Стоит отметить, что Криштиану Роналду из «Реала» занимает лишь 16-е место с показателем на отметке 88,58.