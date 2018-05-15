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  • Месси признан самым эффективным футболистом в Европе, Роналду на 16 месте

Месси признан самым эффективным футболистом в Европе, Роналду на 16 месте

15 мая 2018, 09:28
14

Статистическая компания CIES Football Observatory опубликовала рейтинг эффективности и качества игры футболистов пяти сильнейших европейских лиг.

В него вошли игроки, которые провели на поле за сезон не меньше 1800 минут, то есть 20 матчей. Исключением является чемпионат Германии, для представителей Бундеслиги был установлен более низкий порог – 1440 минут (16 игр).

Из рейтинга был исключен нападающий «ПСЖ» Неймар, который из-за травмы, полученной в феврале, провел на поле 1797 минут.

В данном списке первое место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 92,12 баллам. За ним следует полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва (91,69). Тройку лидеров замыкает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (91,37).

Стоит отметить, что Криштиану Роналду из «Реала» занимает лишь 16-е место с показателем на отметке 88,58.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига ПСЖ Барселона Манчестер Сити Ювентус Месси Лионель Неймар
Комментарии (14)
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Garrincha58
1526366114
опять какую то хрень кто то выдумал такой же как рейтинг ФИФА, скажем где Месси а где Роналду и чтобы Реал делал без Роналду в ЛЧ
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Чикомас
1526366197
А Дзюба, только 15-ый..
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bset
1526366459
3, мать его, минуты Неймару до рейтинга не хватило)
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insider_retro
1526366566
Статистика видит футбол однобоко, сухо и без важных дополнительных показателей... Болельщики на стадионе видят многое по другому - им, иногда, интересней эффектность и зрелищность, а не эффективность... Телезрители на диване и с пивом имеют ещё один взгляд на качество игры, благодаря ТВ картинке, повторам и комментариям... И у ВСЕХ СВОИ предпочтения, которые не подогреть никакими рекламами и статистиками!!..))
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val-berezko
1526367949
И это правильно,если говориь о борьбе за золотой мяч. Видеть красивую,статную,эфектную фигуру- одно,а эффективней действовать-другое. Настоящему зрителю нравится и то,и другое т.е.-футбол.
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Mazzola
1526371185
Такая чушь.
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gor77
1526372674
Это просто другой взгляд на игру. Очень интересный список! Там даже есть 2 вратаря: Марк-Андре́ тер Штеген и Ян Облак!!! А Мохаммед Салах на 16 месте! Всего 100 номеров. Хотя есть и сдвоенные варианты!
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GeorgeXIII
1526373602
молодца
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OfaZavr
1526380157
очередной странный рейтинг какой-то)
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zigbert
1526406984
И такой рейтинг имеет право быть.
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