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    Месси признан самым эффективным футболистом в Европе, Роналду на 16 месте

    Статистическая компания CIES Football Observatory опубликовала рейтинг эффективности и качества игры футболистов пяти сильнейших европейских лиг.

    В него вошли игроки, которые провели на поле за сезон не меньше 1800 минут, то есть 20 матчей. Исключением является чемпионат Германии, для представителей Бундеслиги был установлен более низкий порог – 1440 минут (16 игр).

    Из рейтинга был исключен нападающий «ПСЖ» Неймар, который из-за травмы, полученной в феврале, провел на поле 1797 минут.

    В данном списке первое место занимает нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 92,12 баллам. За ним следует полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва (91,69). Тройку лидеров замыкает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (91,37).

    Стоит отметить, что Криштиану Роналду из «Реала» занимает лишь 16-е место с показателем на отметке 88,58.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2018 09:28
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 20:56

      И такой рейтинг имеет право быть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 13:29

      очередной странный рейтинг какой-то)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 мая 2018, 11:40

      молодца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 15 мая 2018, 11:24

      Это просто другой взгляд на игру.
      Очень интересный список!
      Там даже есть 2 вратаря: Марк-Андре́ тер Штеген и Ян Облак!!!
      А Мохаммед Салах на 16 месте!
      Всего 100 номеров. Хотя есть и сдвоенные варианты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 15 мая 2018, 10:59

      Такая чушь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 мая 2018, 10:05

      И это правильно,если говориь о борьбе за золотой мяч. Видеть красивую,статную,эфектную фигуру- одно,а эффективней действовать-другое.
      Настоящему зрителю нравится и то,и другое т.е.-футбол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 15 мая 2018, 09:42

      Статистика видит футбол однобоко, сухо и без важных дополнительных показателей...
      Болельщики на стадионе видят многое по другому - им, иногда, интересней эффектность и зрелищность, а не эффективность...
      Телезрители на диване и с пивом имеют ещё один взгляд на качество игры, благодаря ТВ картинке, повторам и комментариям...
      И у ВСЕХ СВОИ предпочтения, которые не подогреть никакими рекламами и статистиками!!..))

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 09:40

      3, мать его, минуты Неймару до рейтинга не хватило)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 мая 2018, 09:36

      А Дзюба, только 15-ый..

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2018, 09:35

      опять какую то хрень кто то выдумал такой же как рейтинг ФИФА, скажем где Месси а где Роналду и чтобы Реал делал без Роналду в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > Garrincha58 15 мая 2018, 09:56

      Тоже самое , что сейчас делает Барселона и Месси смотрит, как Реал идёт к рекорду в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Garrincha58 15 мая 2018, 14:34

      роналду пол сезона ни черта не делает !

      2
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > dinar7777dinar 16 мая 2018, 09:56

      Почему не делает?Ты делаешь вывод из-за одного нынешнего сезона?Если да,то поверь братец,во второй части сезона оправдал и первую и вторую часть сезона)Так что твое "Роналду пол сезона ни черта не делает" это тут лишнее!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > madrid__9530 16 мая 2018, 14:06

      да он уже года 3 так делает ! полсезона копит силы потом полсезона отдает !

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