Как кайфануть на ЧМ-2018 без билета на стадион

Бары, фанзоны, тусовки и другие способы провести незабываемый турнир.

Открытые тренировки

Криш и Месси мирно выспались в нескольких километрах от Москвы. Они совсем рядом. Это нужно осознать, и дальше придет ощущение детства. В Краснодаре уже сработало – вот так выглядели взрослые люди во время тренировки сборной Испании.

За забором: Иньеста, Пике, Рамос, Иско, Асенсио, Диего Коста. Но иногда преграды не будет. Открытая тренировка наших парней собрала на арене ЦСКА 9 тысяч зрителей. Атмосфера как дома, выбежавшему на газон болельщику искренне радовались сами игроки. На подобной сессии у португальцев к автографам от Роналду выстроили специальную детскую очередь, а Пепе фотографировался с людьми около часа.

Вообще тренировки для болельщиков – обязательная штука, и каждая сборная выйдет на такое занятие хотя бы один раз. Вот расписание топовых команд:

Аэропорты

Из прилета Криштиану на русскую землю сделали целый перформанс. Португальцу выделили охрану из бывшего десантника и бойца ММА, а на базе в Кратове звезду угостили соленным караваем и дали послушать «Подмосковные вечера». Кое-что разглядели и обычные люди, хотя сборная приземлилась на относительно закрытом Жуковском и моментально попала под мощный конвой.

Секретность трансферов во время самого турнира снизится на порядок – повлияет критическая загруженность транспорта. Информация по всем рейсам есть на Flight Radar. Никто не оставит условного Харри Кейна одного в терминале, но посмотреть его променад по аэропортам в Волгограде и Нижнем точно получится. Возможно, и селфи зацепите.

Фанзоны

Разумеется – фестивали. Это конкурсы с мячом на Воробьевых горах, Конюшенной площади и прямо в центре Калининграда (уровень интересности: от годных челленджей до рая районного тамады). Бесконечные фотки с фанатами со всего мира. Вкусное и дорогое пиво. Не очень вкусная и дорогая еда. И футбол на огромных экранах.

На фанзоны заглядывают звезды типа Кержакова с Федуком и суперзвезды типа Марселя Десайи, но даже они не главная фишка. Основной смысл таких мест в атмосфере, которая максимальна приближена к жаре на трибунах. Во всяком случае, легендарный рев исландцев вы обязательно услышите. Все подробности можно накликать через картинку.

Пабы

У баров и футбольных ресторанов два козыря – пиво и комментаторы. Чтобы не запутаться, ключевые заведения внесут в туристические карты. Пивные мили уже утвердили в Екатеринбурге, Саранске, Сочи, Казани и Нижнем Новгороде. Пабы из флешмоба примут гостей до глубокой ночи и со скидкой по паспорту болельщика.

В гигантских Москве и Питере официальных маршрутов нет, но почти каждый бар включится в праздник с собственными бонусами для фанатов. «Джон Донн» и «Лига пап» наверняка перехватят какого-нибудь Жеку Савина или Юру Дудя для живых комментариев топовых матчей. «Колбасофф» разработал специальное меню, чтобы довольными остались и мексиканцы, и шведы, и японцы.

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Брендовые тусовки

Единственный технический спонсор ЧМ – adidas. Немецкая компания подготовила все: от кастомизированной формы сборной России с принтами от Шнура, Дудя и Ирины Горбачевой до CREATORS BASE в Музее Москвы. Она не только про футбол: там можно ушатать пару данков в баскетбольное кольцо, поиграть на Play Station, погонять в кикер и заняться йогой. Не исключено, что иногда веселье будет озвучивать голос, который постоянно интересуется, кто и сколько зарабатывает. Удобно, что от базы до фанзоны МГУ – пару станций метро или 20-25 минут приятной прогулки по набережной.

PUMA уже провела полузакрытую вечеринку «Во Дворе», где фоткались с копейками, лабали рок и вспоминали бабушек у подъезда. Дворовая ностальгия и станет сценарной фишкой бренда на время ЧМ. Лейбл с кошкой откроет аутентичную коробку где-то в центре Москвы. Место пока засекречено, но погонять мяч смогут все.

Nike пройдется по городам фирменным турниром «Бунтари коробок». Американская компания славится поиском талантливых пацанов и подготовкой из них профессиональных футболистов. Капитан академии K11 (три ее ученика заключили контракты с клубами Чемпионшипа) в Британии – русский. Так что ЧМ пройдет не только на стадионах.

Вечеринки в посольствах

Бары и фанатские фестивали – очевидные пути. Есть вариант с антуражем, который гарантировано вынесет мозг и фанатам, и далекой от футбола девушке. Потому что затусить на заднем дворе посольства можно раз в жизни.

Все страны переживают за своих граждан, которые живут в России или приедут сюда на ЧМ. Кто-то обязательно нарвется на проблемы, посеет документы или опоздает на поезд. Поэтому многие консульства открыли двери на время турнира. А чтобы люди не скучали в коридорах, устраивают просмотр футбика.

Степень радушности разная. Англичане по понятным причинам не приемлют праздника на стратегическом объекте, а вот парни из Бельгии приглашают и русских друзей. 23 июня там устроят просмотр матча с Панамой на огромном экране, с алкоголем, закусками и крутыми гостями (Наингголан?). Похожая история у мексиканцев и бразильцев, но только в случае выхода в плей-офф. Посольства Франции и Испании уже провели товарищеские матчи между фанатами, Португалия и Дания – еще проведут. В общем, домашний чемпионат мира на островке другого государства. Это вау.

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