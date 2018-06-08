Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018

Можно ли доехать до финала без рук.

Патрисиу повезло – жена португальского кипера знает о постели все. Вера Рибейру волнует мужчин одним появлением в комнате, а еще она врач-сексолог и автор книги «Руководство по соблазнению». Девушка убеждена: в режиме дикого стресса и перманентных нагрузок нельзя копить пар. И если тренер не пускает дам к футболистам во избежание лишних проблем, есть тривиальный выход. Слегка задержаться в душе.

«В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. Спортсменам нежелательно запрещать секс перед матчами, но они соблюдают особый режим. Когда парни находятся вдали от семей, можно помастурбировать. От выплеска им полегчает ментально и физически. Они будут банально лучше спать». Не доверять советам девушки бессмысленно. Вера – признанный доктор на родине и воспитывает с Патрисиу двух здоровых детей: Эву и Педро.

Фернанду Сантуш не раскроет интимную жизнь команды хотя бы из-за Роналду (от фанаток его скроют бывший десантник и боец ММА), но атмосфера в расположении португальцев угадывается. В некоторых сборных правила о сексе не секрет. Максимальную лояльность к эротике исповедуют Бразилия и Аргентина. Пятикратные чемпионы мира давно выучили: главные победы приходили параллельно со свободой удовлетворения. Слухи о двойной свадьбе Роналдиньо возникают не просто так.

Неймар может быть спокоен – врач бразильцев Родриго Ламар убрал ограничения и в этот раз: «Не думаю, что кто-то может запретить игрокам заниматься сексом. Это естественная часть нашей жизни. У нас молодые здоровые игроки – им нужно снимать напряжение от подготовки к матчам. Так что нет проблем».

Аргентина пошла дальше и выпустила целый мануал по соблазнению русских девушек. Инструкция вышла не для болельщиков: советы зачитали на лекции для спортсменов, чиновников и журналистов, которые поедут в Россию. Месси – примерный семьянин, но если кто-то из его партнеров вздумает запикапить местную красотку, нужно делать следующее (по мнению аргентинцев):

Хорошо пахнуть и одеваться

Не смотреть на девушек, как на вещь

Не разговаривать только о себе

Быть смелым, открытым и честным

Конечно, это абсурд. Пошлятина разлетелась по соцсетям еще во время презентации – лекторы быстро осознали ошибку и попросили вернуть брошюры с якобы неудачными формулировками. В итоге аргентинская федерация извинилась перед женщинами из России, но осадок остался.

В противоположную крайность кинулась команда Нигерии. Главный тренер Гернот Рор не видит криминала в сексе: «Девушек могут навещать футболистов во время чемпионата мира, но не накануне матчей. У каждого будет своя комната. Однако я не советую им водить русских дам в номера. Можно только Джону Оби Микелу, у которого невеста из России». В Нигерии считают, что местным барышням нужно только одно. Это тоже обидно.

У Мексики свой скандал. Хуан Карлос Осорио запретил игрокам как-либо контактировать с женами и девушками во время турнира. Под вето попали даже мысли об эротике – на базе сборной установят блок на порносайты и другим непотребным контентом. Но жесткие рамки вылились в массовый загул.

Эктор Эррера, Гильермо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан и Джовани дос Сантосы, Хесус Корона, Рауль Хименес, Карлос Сальседо и Марко Фабиан устроили настоящую вписку с 30 моделями из эскорт-агентства. Зажигали в загородном доме с 22 вечера до 4 утра. Что именно творилось внутри, непонятно, окна плотно занавесили. Впрочем, адекватные люди все понимают.

Подобная история случалась с мексиканцами в 2011 году. Тогда несколько футболистов отстранили от сборной и крупно оштрафовали. Сейчас же речь идет о половине основного состава, поэтому главный тренер и руководство взяли паузу.

О сексе в расположении сборной России неизвестно ничего. Станислав Черчесов вступает в домашний чемпионат мира с абсолютно закрытой от общества командой. Надеемся, парни готовы рвать не только волосы.

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