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    Португалии советуют мастурбировать. О сексе на ЧМ-2018


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    Голосов: 13
    08.06.2018 16:45
    Можно ли доехать до финала без рук.

    Патрисиу повезло – жена португальского кипера знает о постели все. Вера Рибейру волнует мужчин одним появлением в комнате, а еще она врач-сексолог и автор книги «Руководство по соблазнению». Девушка убеждена: в режиме дикого стресса и перманентных нагрузок нельзя копить пар. И если тренер не пускает дам к футболистам во избежание лишних проблем, есть тривиальный выход. Слегка задержаться в душе.

    «В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. Спортсменам нежелательно запрещать секс перед матчами, но они соблюдают особый режим. Когда парни находятся вдали от семей, можно помастурбировать. От выплеска им полегчает ментально и физически. Они будут банально лучше спать». Не доверять советам девушки бессмысленно. Вера – признанный доктор на родине и воспитывает с Патрисиу двух здоровых детей: Эву и Педро.

    Фернанду Сантуш не раскроет интимную жизнь команды хотя бы из-за Роналду (от фанаток его скроют бывший десантник и боец ММА), но атмосфера в расположении португальцев угадывается. В некоторых сборных правила о сексе не секрет. Максимальную лояльность к эротике исповедуют Бразилия и Аргентина. Пятикратные чемпионы мира давно выучили: главные победы приходили параллельно со свободой удовлетворения. Слухи о двойной свадьбе Роналдиньо возникают не просто так.

    Неймар может быть спокоен – врач бразильцев Родриго Ламар убрал ограничения и в этот раз: «Не думаю, что кто-то может запретить игрокам заниматься сексом. Это естественная часть нашей жизни. У нас молодые здоровые игроки – им нужно снимать напряжение от подготовки к матчам. Так что нет проблем».

    Аргентина пошла дальше и выпустила целый мануал по соблазнению русских девушек. Инструкция вышла не для болельщиков: советы зачитали на лекции для спортсменов, чиновников и журналистов, которые поедут в Россию. Месси – примерный семьянин, но если кто-то из его партнеров вздумает запикапить местную красотку, нужно делать следующее (по мнению аргентинцев):

    • Хорошо пахнуть и одеваться
    • Не смотреть на девушек, как на вещь
    • Не разговаривать только о себе
    • Быть смелым, открытым и честным

    Конечно, это абсурд. Пошлятина разлетелась по соцсетям еще во время презентации – лекторы быстро осознали ошибку и попросили вернуть брошюры с якобы неудачными формулировками. В итоге аргентинская федерация извинилась перед женщинами из России, но осадок остался.

    В противоположную крайность кинулась команда Нигерии. Главный тренер Гернот Рор не видит криминала в сексе: «Девушек могут навещать футболистов во время чемпионата мира, но не накануне матчей. У каждого будет своя комната. Однако я не советую им водить русских дам в номера. Можно только Джону Оби Микелу, у которого невеста из России». В Нигерии считают, что местным барышням нужно только одно. Это тоже обидно.

    У Мексики свой скандал. Хуан Карлос Осорио запретил игрокам как-либо контактировать с женами и девушками во время турнира. Под вето попали даже мысли об эротике – на базе сборной установят блок на порносайты и другим непотребным контентом. Но жесткие рамки вылились в массовый загул.

    Эктор Эррера, Гильермо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан и Джовани дос Сантосы, Хесус Корона, Рауль Хименес, Карлос Сальседо и Марко Фабиан устроили настоящую вписку с 30 моделями из эскорт-агентства. Зажигали в загородном доме с 22 вечера до 4 утра. Что именно творилось внутри, непонятно, окна плотно занавесили. Впрочем, адекватные люди все понимают.

    Подобная история случалась с мексиканцами в 2011 году. Тогда несколько футболистов отстранили от сборной и крупно оштрафовали. Сейчас же речь идет о половине основного состава, поэтому главный тренер и руководство взяли паузу.

    О сексе в расположении сборной России неизвестно ничего. Станислав Черчесов вступает в домашний чемпионат мира с абсолютно закрытой от общества командой. Надеемся, парни готовы рвать не только волосы.

    Самый нужный гид к ЧМ-2018 – про еду и цены

    Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2 Голосов: 13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 июня 2018, 05:50

      Я тут недавно в новостях прочитал что:
      США призвали ФИФА награждать победителей ЧМ-2018 за пределами России

      Подробнее: https://www.newsru.com/sport/
      Так вот я предлагаю по-мастурбировать этим долб...бам, чтобы такая чушь не лезла в голову...

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Superviser77 14 июня 2018, 07:25

      - Давай нападём на молдаван!
      - Но Мистер Президент, Молдаване строят быстрее чем мы будем разрушать!
      - Ну, тогда нападём на Китай!
      - Но они размножаются быстрее чем мы будем убивать!
      - Ну тогда нападём на этих тупых америкосов!!
      - Но Мистер Президент! Тупые Америкосы ведь это - мы)))

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 июня 2018, 00:26

      Нам что,было мало татаро-монгольского ига(более 300лет) или шатающихся по стране узбеков. Страна Советов-братья на век.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 8 июня 2018, 23:26

      пусть посоветует врот брать ещё чтоли

      2
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 8 июня 2018, 19:01

      у нашей сборной секс будет во время матчей

      7
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > Red-white-чемпион 9 июня 2018, 11:32

      Только хотел написать, но меня опередили))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Red-white-чемпион 9 июня 2018, 17:33

      Главное чтоб не пассивный...

      1
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 8 июня 2018, 18:31

      Сборная России мастурбирует на поле давно и ей это выигрывать не помогает....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 июня 2018, 18:20

      ты играешь в дартс,да играю-значит ты дратист)))

      -3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 июня 2018, 17:39

      Неудивительно, что книгу написала именно девушка Патрисиу. Кто, как не вратарь сможет показать товарищам по команде, как правильно мастурбировать? Ведь голкипер играет в основном руками и нервничает он больше остальных в команде, а значит подойдёт к мастурбации со всей серьезностью

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > BRO_football 14 июня 2018, 07:19

      особенно в перерывах матчей)))

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 16:51

      Повторяю:

      Бомбардир, у вас опечатки в каждой новости! Что там - слепой егэшник за пультом чтоли? Сделайте нормальное превью участников ЧМ, хватит выкладывать херню !!!

      П.С. у конкурентов превью ещё не по всем командам, надеюсь на вас.

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