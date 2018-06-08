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    Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи


    3.4
    Голосов: 27
    08.06.2018 00:21
    Там Смолов, Неймар, Кейн, Озил, Анри, гопота и хрущевки.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Youtube
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 9 июня 2018, 01:12

      Вы уж меня извините, ценители кино и культуры, ну или как там вы про себя думаете, но ролик вообще ни о чём. Красиво снято, но банальщина. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Уже заезженная до дыр идея.

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      Рейтинг: +563

      Damir07 8 июня 2018, 23:56

      Как всегда Ричи в своем репертуара отлично молодец очень красиво жизненно )))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 12:59

      Этот Андрей в своём возрасте уже должен быть в каком-нибудь клубе, это раз. Родители у него живут не богато - это два. И на этом всё. Потому что если нет денег у родителей, то ребёнку в России футболистом не стать ни при каких обстоятельствах, будь он хоть трижды Роналду или Месси.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Обер-КанцлерЪ 8 июня 2018, 14:15

      только хотел написать о том, что клип прикольный, как ты меня в реальность вернул нашей страны((((

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 8 июня 2018, 10:22

      На самом интересном месте закончили - не показали как они его ******* начали...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 июня 2018, 10:13

      Вполне себе прилично, учитывая общее британское настроение в Мире о нас. То очень даже неплохо.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 июня 2018, 09:14

      отстой

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 июня 2018, 09:08

      Когда Феде тренироваться с командой? То журналы, то ролики, то рекламы...

      3
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 8 июня 2018, 09:01

      Гай Ричи в своём репертуаре)) круто! концовка улыбнула))

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 8 июня 2018, 08:43

      По моему это завуалированная реклама наушников))

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      Рейтинг: +69

      Tekken3 > Yarrom89 9 июня 2018, 08:11

      это просто реклама наушников:)

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      Рейтинг: +86

      LX Zet > Tekken3 9 июня 2018, 13:23

      Наушники, кстати, гомно

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 июня 2018, 08:25

      Классный ролик. Побольше бы таких. Вот кому нужно давать их снимать, а не пилить бабло на каких-то стрёмных конторах, которые берут за посредственную работу миллионы.

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