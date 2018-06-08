Лучший клип про ЧМ готов. Снимал Гай Ричи

Вы уж меня извините, ценители кино и культуры, ну или как там вы про себя думаете, но ролик вообще ни о чём. Красиво снято, но банальщина. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Уже заезженная до дыр идея.
Этот Андрей в своём возрасте уже должен быть в каком-нибудь клубе, это раз. Родители у него живут не богато - это два. И на этом всё. Потому что если нет денег у родителей, то ребёнку в России футболистом не стать ни при каких обстоятельствах, будь он хоть трижды Роналду или Месси.
только хотел написать о том, что клип прикольный, как ты меня в реальность вернул нашей страны((((
На самом интересном месте закончили - не показали как они его ******* начали...
Вполне себе прилично, учитывая общее британское настроение в Мире о нас. То очень даже неплохо.
Когда Феде тренироваться с командой? То журналы, то ролики, то рекламы...
Гай Ричи в своём репертуаре)) круто! концовка улыбнула))