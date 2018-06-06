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    Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

    Футболисты сборной Мексики оригинально подошли к проводам перед чемпионатом мира-2018, сообщает TVNotas. Десять футболистов команды организовали вечеринку в честь поездки на крупнейший турнир четырехлетия.

    Для этого они сняли частный дом неподалеку от Мехико, заказав 30 проституток. Никто из футболистов не будет наказан по той причине, что они не пропускали тренировок.

    В прессе называются предполагаемые участники оргии: Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джовани дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан. Это не первый подобный случай в сборной Мексики. Аналогичные истории происходили в 2010 и 2011 годах. Тогда некоторых игроков отстранили от сборной и оштрафовали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 08:34
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 июня 2018, 22:43

      Снимали нервное напряжение,как это поется в песне Лозы-"скорей сними мою усталость,сегодня долго не уснем..."- хороший расслабон!

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 20:25

      Во дают, наверное дали аванс.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июня 2018, 19:48

      По три проститутки на рыло.С размахом поработали.Вспоминается старый анекдот: Заяц заходит в публичный дом со стольником в кармане.Здрасьте,мне слониху,пожалуйста!Кассир ему: Слониха 1000 рублей стоит!Заяц: ну дайте ,тогда,львицу! Кассир : Она 500рублей стоит. Заяц: Тогда дайте лисицу! Кассир ему: Заяц! Вон-прейскурант висит,читай! Заяц повернулся,читает:Корова,лошадь-400 рублей;Волчица,собака,лиса-300рублей;Енот,хорёк,ондатра,крольчиха-120 рублей;Кошка курица,ворона-20 рублей.О!-Дайте мне пять кошек!...Двух заяц оттрахал и всё,выдохся.Спускается к кассе и говорит: я трёх кошек не тронул,верните мне 60 рублей! Кассир недовольно отвечает: Вот что,косой ! Ты или до.бывай,или у.бывай!

      3
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 6 июня 2018, 19:00

      случайно не нашу сборную там в полном составе дрючили?)

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 июня 2018, 15:23

      Красавчики. Подзарядились энергией. Теперь в своей группе всех порвут.

      0
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      Рейтинг: +57

      LocoMen89 6 июня 2018, 14:25

      это вам не кальян курить !

      6
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 6 июня 2018, 13:49

      Красавицы. Укрепили командный дух. Нашим надо тоже так собраться)))

      0
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      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 6 июня 2018, 13:26

      Больше удивляет кто эти вне состава м?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 13:00

      а десятого не назвали) почему то кажется выдумкой.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2018, 12:43

      Нормально, стресс сняли, я вот даже затрудняюсь предположить сколько проституток надо нашей сборной, чтобы сбросить с себя тот негатив, который на них валиться последние недели.

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