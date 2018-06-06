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  • Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

6 июня 2018, 08:34
44

Футболисты сборной Мексики оригинально подошли к проводам перед чемпионатом мира-2018, сообщает TVNotas. Десять футболистов команды организовали вечеринку в честь поездки на крупнейший турнир четырехлетия.

Для этого они сняли частный дом неподалеку от Мехико, заказав 30 проституток. Никто из футболистов не будет наказан по той причине, что они не пропускали тренировок.

В прессе называются предполагаемые участники оргии: Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джовани дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан. Это не первый подобный случай в сборной Мексики. Аналогичные истории происходили в 2010 и 2011 годах. Тогда некоторых игроков отстранили от сборной и оштрафовали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Мексика Очоа Гильермо Дос Сантос Джовани Фабиан Марко Хименес Рауль Сальседо Карлос
Комментарии (44)
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insider_retro
1528263636
Традиция, понимаешь ли... Повторение в третий раз - это уже не оригинально...
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Спартак 13.
1528265417
Как бы нашим футболерам сами в качестве проституток не пришлось поехать на дачу
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la verdad
1528265949
А в это время сборная России.....:)
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Патронташ
1528266554
Заряжались перед мундиалем положительными эмоциями под руководством опытных сексопсихологов. Пы.сы.мексиканцев на все хватает. И на тренировки, и на оргию. А тем временем россиян только после тренировок хватило на полчаса игры с турками...Может скинемся нашим футболистам на 30 грузин для пред чемпионатной оргии? Попытаются с саудитами на ЧМ притормаживать-повторим.
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Рубик Докоян
1528266659
Парни провели интенсивную тренировку под высокой нагрузкой. ))) На ЧМ будут играть на расслабоне...
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Чикомас
1528267465
А наши вчера с турками тоже устроили...
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Dominator777
1528268713
Если Мексика на ЧМ выступит лучше, чем наша сборная, то положительный опыт надо внедрить в процесс подготовки сборной России к чемпионатам мира и европы.
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Боцман59rus
1528269139
с каким счетом закончилась встреча?)))
Ответить
zigbert
1528272262
Отсутствие еще одного игрока настораживает.
Ответить
LocoMen89
1528284346
это вам не кальян курить !
Ответить
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