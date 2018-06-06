Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018

Футболисты сборной Мексики оригинально подошли к проводам перед чемпионатом мира-2018, сообщает TVNotas. Десять футболистов команды организовали вечеринку в честь поездки на крупнейший турнир четырехлетия.

Для этого они сняли частный дом неподалеку от Мехико, заказав 30 проституток. Никто из футболистов не будет наказан по той причине, что они не пропускали тренировок.

В прессе называются предполагаемые участники оргии: Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джовани дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан. Это не первый подобный случай в сборной Мексики. Аналогичные истории происходили в 2010 и 2011 годах. Тогда некоторых игроков отстранили от сборной и оштрафовали.