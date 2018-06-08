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    Жена Руя Патрисиу призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018

    Партнер голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала перед стартом чемпионата мира-2018 книгу, в которой она разбирает сексуальную жизнь футболистов.

    В книге описывается ситуация, в которой автор, которая является психологом, специализирующейся на сексуальной стороне отношений, анализирует успех футболистов в зависимости от их сексуальных похождений. Учитывая, что не всегда у них есть возможность близости с семьями, она призвала игроков сборной Португалии к мастурбации во время чемпионата мира-2018, что должно повысить результаты команды.

    «Футболисты не должны воздерживаться от секса перед играми, как это всегда считалось. Но мы знаем, что из-за определенных моментов не всегда у них есть возможность контакта с семьями.

    Нет ничего положительного в том, что игрок воздерживается перед матчем», – говорится в книге.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.06.2018 10:31
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 июня 2018, 18:21

      А что Ананко и Ананидзе на это скажут?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > спартач-тверь 8 июня 2018, 20:45

      У Малофеева спроси)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:11

      Темы все видимо исчерпаны, однако надо будет понаблюдать за игрой сборной Португалии.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июня 2018, 17:21

      Профилактика измены мужей)) ненавязчивая, якобы с научной базой)))
      У нас сборная этим займется тоже

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > mihail200606 8 июня 2018, 23:29

      прямо наполи

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 16:04

      за два часа столько комментариев в этой теме)) такое ощущение что пол сайта на ЧМ-2018 едет в составе разных сборных)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      газмяс пол-зав 8 июня 2018, 15:43

      Нашим можно этим и не заниматься, их и так на поле вые..т

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 8 июня 2018, 14:52

      Наша сборная давно уже в курсе такого метода! Мастурбируют уже лет 6, и до матча и во время и после!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 8 июня 2018, 14:20

      Специально, чтоб её партнёр не драл в России шлюх.К нам едут ананисты!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2018, 13:56

      тихо сам с собою левою рукою я веду беседу

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 июня 2018, 13:49

      Еще лет 40 назад на отдыхе,кто-то в компании прочел на эту тему стихотворение:
      "Солнце,воздух,онанизм-укрепляют организм! Уменьшают вес мудей и расходы на б-дей!"

      9
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 8 июня 2018, 13:39

      Че совсем долбанулись такое выкладывать?

      4
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      Рейтинг: +4681

      Викос > Dmitriy.Rosso 8 июня 2018, 13:44

      это же про науку. А чего тебя смущает? Может ты несовершеннолетний, так на сайте есть уведомление, что он для лиц +18

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