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  • Жена Руя Патрисиу призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018

Жена Руя Патрисиу призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018

8 июня 2018, 10:31
62

Партнер голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала перед стартом чемпионата мира-2018 книгу, в которой она разбирает сексуальную жизнь футболистов.

В книге описывается ситуация, в которой автор, которая является психологом, специализирующейся на сексуальной стороне отношений, анализирует успех футболистов в зависимости от их сексуальных похождений. Учитывая, что не всегда у них есть возможность близости с семьями, она призвала игроков сборной Португалии к мастурбации во время чемпионата мира-2018, что должно повысить результаты команды.

«Футболисты не должны воздерживаться от секса перед играми, как это всегда считалось. Но мы знаем, что из-за определенных моментов не всегда у них есть возможность контакта с семьями.

Нет ничего положительного в том, что игрок воздерживается перед матчем», – говорится в книге.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Португалия Патрисиу Руй
Комментарии (62)
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mialkov
1528443455
Бомбардир, хорош фигню писать! Опошлили вид спорта около футбольной желтизной.
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Боцман59rus
1528444073
хороший совет для редакции, -все лучше, чем писать такую шляпу.)))
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VVM1964
1528444313
А если прямо во время матча , то эффект будет ошеломляющий . )))
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acer2003
1528444888
Думаю,этим занимается Сборная России в полном составе,во главе с тренером, иногда прямо на поле во время игр ((
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GM
1528445056
Отличная новость, достойная "Бомбардира"! Больше дерьма и желтухи!
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Stavropolets
1528446165
Это порносайт или футбольный, че то не пойму
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Супервайзер
1528446401
Наша сборная онанизмом и во время матчей занимается, но пока не помогает)).
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LESTER68
1528448077
Наши этим и не переставали заниматься. 14-го июня продолжат.Прикольно будет- Лысый будет лысого гонять.
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Обер-КанцлерЪ
1528451253
Редакция сайта вместо того, чтоб сделать превью по участникам ЧМ-2018 выкладывает какую-то херню!!! Да вы хуже сборной России готовитесь к ЧМ, бомбардир.ру !!!
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nemolod
1528454978
Еще лет 40 назад на отдыхе,кто-то в компании прочел на эту тему стихотворение: "Солнце,воздух,онанизм-укрепляют организм! Уменьшают вес мудей и расходы на б-дей!"
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