Жена Руя Патрисиу призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018

Партнер голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейро опубликовала перед стартом чемпионата мира-2018 книгу, в которой она разбирает сексуальную жизнь футболистов.

В книге описывается ситуация, в которой автор, которая является психологом, специализирующейся на сексуальной стороне отношений, анализирует успех футболистов в зависимости от их сексуальных похождений. Учитывая, что не всегда у них есть возможность близости с семьями, она призвала игроков сборной Португалии к мастурбации во время чемпионата мира-2018, что должно повысить результаты команды.

«Футболисты не должны воздерживаться от секса перед играми, как это всегда считалось. Но мы знаем, что из-за определенных моментов не всегда у них есть возможность контакта с семьями.

Нет ничего положительного в том, что игрок воздерживается перед матчем», – говорится в книге.