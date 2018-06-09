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    Самый нужный гид к ЧМ-2018 – про еду и цены


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    Голосов: 10
    09.06.2018 22:40
    «Бомбардир» и «Колбасофф» − о самом важном.

    Где поесть на улице?

    Если вы будете в одном из девяти городов-организаторов, то вам очень повезло: Москва, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Саранск, Самара и Санкт-Петербург примут у себя гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup.

    Нет, это история не про гамбургеры и хот-доги. Болельщикам со всей планеты предложат наиболее известные и оригинальные блюда разных регионов России. 11 передвижных ресторанов будут кататься по стране с 15 июня по 14 июля и угощать туристов тоннами вкусностей: от гуся с гречневой кашей до копченой рыбы барабули. По оценкам Ростуризма, национальные блюда попробуют около 1,5 миллиона иностранцев.

    Своя гастрономическая программа – в Екатеринбурге. Если вдруг наскучит смотреть на Салаха и Гризманна, то отправляйтесь в тур «От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-кур». Если что, это не ругательства: «нянь» в переводе с хантыйского – «хлеб». В туре познакомят с кухней северного Урала и дадут испечь хлебного зверя или слепить пельмени с мясом, редькой, грибами.

    Всего за время ЧМ-2018 по городам турнира разбросают около 50 тысяч фудтраков – кафе-фургонов с едой и напитками быстрого приготовления. Там можно объесться по стандарту – хот-догами с газировкой. Никто не останется голодным.

    А если в бар или ресторан, то куда?

    Отличный вариант – московские рестораны «Колбасофф». Специально под ЧМ-2018 там составлен звездный состав меню: от крылышек барбекю, гренок и сырных палочек до крокетов и вяленой корюшки. И, конечно, пиво. Много пива.

    Бренд-шеф ресторанов «Колбасофф» Андрей Селезов рассказывает: «В основном у нас представлены колбасы. Их больше 18 видов: от купатов в собственном приготовлении до сырокопченых и варено-копченых колбас. Рецепты наших колбас эксклюзивные и рассказывать о них можно бесконечно: колбасы марокканские с бараниной, сицилийские с томатами и сыром пармезан, греческие с маслинами и сладким перцем, диетические из индейки, американские из мраморного стейка Рибай, швейцарские варено-копчeные, балканские чевапчичи или шашлычные копченые. Каждый наш гость найдет что-то интересное для себя.

    Каждые два-три месяца меню обновляется, где мы выставляем по шесть-восемь новых видов блюд. У нас есть основное меню, где представлена вся линейка, плюс идут постоянные обновления.

    Под ЧМ-2018 приготовлены футбольные блюда: крокеты из сыра, крабов, вяленая корюшка, бургеры. В общем, все, что связано с закусками. Главное, чтобы болельщики могли быстро и незатруднительно кушать и не отвлекаться от просмотра футбола.

    Еще у нас есть хиты для больших компаний: метр колбасы, мясной пир и XXL куриные крылья с соусом BBQ или Чили. И, конечно, куда без фирменных бургеров!
    Для тех, кто хочет недорого и вкусно поесть, предусмотрена система скидок, которая распространяется на многие блюда основного меню. Средний чек на человека без скидок – 1-1,5 тысячи рублей.

    Бренд-шеф обещает для гостей блюда из разных национальных кухонь: «Вообще, у нас представлена и австрийская, и русская кухня. Через два месяца появится мексиканская кухня. Так создаем разнообразие, чтобы постоянно не было одних и тех же блюд. Акцент сделан на европейскую кухню и пивные закуски. Кстати у нас большая линейка пива, в том числе импортного − 19 сортов пенного на любой вкус.

    Для вегетарианцев представлены горячие блюда, постные салаты. Так что можем накормить абсолютно всех. К тому же мы всегда можем учесть пожелания: убрать мясо или лук, например».

    Окей, а чем кормят на стадионе?

    Как и на Кубке конфедераций-2017, за питание на стадионах возьмется ArenaFoodsCatering, выигравшая тендер ФИФА. В ее задачах – обслуживание VIP-лож на стадионах в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Москве («Спартак») и организация питания для обычных болельщиков на остальных аренах. На продаже еды компания намерена заработать более 12 миллионов рублей.

    Меню для рядового болельщика останется примерно тем же, что и на КК-2017: из еды – хот-доги, сэндвичи, кулебяки, снеки, пирожки; из напитков – Coca-Cola и пиво. По данным РБК, средний чек в Санкт-Петербурге составил 400 рублей; в Москве, Казани и Сочи – по 350.

    Поинтереснее стол у волонтеров. Добровольцам организуют трехразовое питание. На выбор – не менее двух гарниров и трех основных блюд. К этому добавляются хлеб, сахар, напитки, джем и сливочное масло. Отдельное меню – у волонтеров-вегетарианцев. На завтрак – каша на воде, в обед – овощной суп, горячее из овощей и фрукт, на ужин – гарнир с горячим и фрукт.

    Стоимость такого набора – около 250 рублей. Всего на питание волонтеров, к примеру, в Екатеринбурге уйдет 3,6 миллиона рублей.

    Хочу пить пиво прямо на трибуне. Можно?

    Можно. Более того, пиво на стадионах – требование ФИФА и ее спонсоров. Но распивать пиво на матчах можно только на время ЧМ-2018 и не в бутылках, а в пластиковой или алюминиевой таре. После проведения турнира пиво на стадионах снова пропадет.

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин очень хочет, чтобы на матчах РФПЛ его разрешили. «Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане – милое дело», – отметил он в интервью ТАСС. Но российское законодательство по-прежнему против.

    Пока пиво не накрыли запретами, есть разные лимитированные сорта или оригинальные пивные подгоны от спонсоров. Например, российская и исландская пивоварни создадут специальный сорт пива – «Хух!». Название – в честь бомбового клича исландцев, которым они разносили стадионы во Франции. Пиво будут продавать во всех городах-участниках чемпионата мира.

    Официальный спонсор ЧМ-2018 – компания Budweiser – выпустит для болельщиков партию специальных пивных кружек Red Light Cups, которые реагируют на шум стадиона и загораются красными цветами. Компания уже разработала 70 видов дизайна таких бокалов, всего их будет реализовано около восьми миллионов экземпляров.

    В том же Екатеринбурге вообще можно отправиться в пешеходный тур «Пивная миля». Программа проста: ходить по пабам и барам, объедаться местной кухней, смотреть футбол и заливаться пивом. Идеально.

    Но не перебарщивайте с пивом и другими алкогольными напитками. За пределами арен в каждом из городов будет определена зона, где в день матча и/или за день до него нельзя употреблять никакой алкоголь.

    Понятно, буду много и вкусно есть. А футболисты?

    Чемпионат мира – особенный турнир. Меню и гастрономические пристрастия у каждой команды тоже особенные, поэтому вместе со сборными в Россию приедут их личные повара.

    Сборная Англии возьмет на ЧМ-2018 к компании поваров команду специалистов, которая будет дотошно проверять качество еды. Нет, в России не так ужасно с продуктами. Просто англичане во всем видят заговор и боятся, что их футболистов отравят. Проверке подвергнутся мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Из продуктов команда привезет с собой томатную пасту, запеченные бобы, шоколад, кексы и горчицу.

    В сборной Испании не могут жить без кофе: ни один прием пищи не заканчивается в команде без хотя бы одной выпитой чашки. По просьбе руководства сборной на базе испанцев в Краснодаре появится своя кофемашина.

    В отличие от испанцев сборная Германии не большой фанат кофе. В составе действующих чемпионов мира предпочитают чай, который улучшает обмен веществ и кровоснабжение мозга. Некоторые футболисты даже добавляют в него свежие листья мяты или лемонграсс.

    Еще немцы очень любят пиво. Тренерский штаб запретил игрокам заниматься сексом, но одобрил употребление пива после утомительных тренировок. Шеф-повар сборной Германии уверяет, что пить пиво гораздо правильнее и полезнее, чем сладкий чай или газировка. Бутылка низкокалорийного и безалкогольного после тренировок для немцев – обычное дело.

    Ходит байка, что в сборной Германии все решает рисовая каша на молоке. Ее употребление в день игры – обязательно. Перед полуфинальным матчем ЧМ-2006 против Италии шеф-повар забыл приготовить кашу для команды – немцы проиграли будущим чемпионам мира в дополнительное время. В 2014 году в Бразилии про рисовую кашу никто не забыл. Все помнят, кто стал чемпионом мира? На этот раз сборная Германии потребовала в каждый номер рисовое и миндальное молоко.

    Представители Азии и Африки более экзотичны, но менее требовательны. В райдер сборной Нигерии из еды вошли только национальные продукты и специи. У японцев еще проще: руководство сборной попросило двойное количество еды, потому что возьмет с собой в Россию еще и юношескую команду.

    У комментаторов и журналистов тоже особое меню?

    Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»): «Рацион на чемпионатах мира меняется в зависимости от страны и кухни. Согласитесь, что работая в Бразилии и Корее, физически невозможно есть одно и то же. Я сторонник в каждой стране пробовать то, что предлагает именно она, а не автоматически поедать что-то унифицированное. Путешествия, познания стран и континентов – это и ее блюда. Другое дело, что в тех же Китае и Корее просто тяжело на протяжении длительного времени есть только местную пищу. Приходится ее разнообразить европейской кухней.

    Я – фанат морепродуктов. Где есть возможность, обязательно их пробую. Став постарше, пристрастился к рыбе – и на гриле, и сырой. Впрочем, и против хорошего стейка или классного тартара не имею абсолютно ничего. Но все это касается больше отпусков, потому что в командировках чаще ешь то, что успеваешь съесть – настолько сумасшедший дефицит времени.

    Помню, ездили на ЧМ-2002 в Японию. Закончили работать в какой-то день, приезжаем на метро из Йокогамы в Токио, страшно голодные. Находим какой-то ресторанчик, но там ни по-английски никто не говорит, ни меню на английском нет. На картинках нарисовано что-то не совсем понятное. Спрашиваем, что это такое. Нас не понимают – мы не понимаем. И тогда нашелся руководитель бригады «СЭ» Костя Клещев. Он показал на блюдо, сделал себе рожки и вопросительно промычал «Му-у-у?». Японец страшно обрадовался, замотал головой и захрюкал: «Хрю-хрю-хрю!». Оказалось, отличная свинина!».

    Это партнерский материал, который «Бомбардир» выпускает совместно с ресторанами «Колбасофф» − отличное место для просмотра футбола, встреч с друзьями и вкусной еды.

    Полезная карта с адресами:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 12 июня 2018, 06:20

      картинка на превью огонь конечно... слева Месси со стаканом пива угорает над поляком (судя по цвету волос на голове) из-за его татух Carlsberg по всему телу.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 июня 2018, 09:05

      Куле у нас в Волгоград же не город)))у нас хоть и будут матчи но пожрать у нас негде)))

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 июня 2018, 07:12

      Все реклама

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 8 июня 2018, 23:37

      Хорошо!

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 8 июня 2018, 13:44

      Реклама? Нееее, не видели))

      2
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Bronholm 9 июня 2018, 20:19

      Никто и не скрывает, что это реклама. Это нативный материал - он написан при поддержки партнера. Мы это не скрываем, поэтому аккуратно, но заметно указываем. При этом никогда ни один партнер не будет влиять на содержание материала или наше мнение по той или иной теме.

      Нативные материалы - это честный и - что самое важное - интересный для самих читателей вид рекламы. Ну, а о необходимости рекламы в 2018-м для жизни медиа мне даже неловко вам говорить.

      Так что все это хорошо, осознанно и правильно.

      0
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      Рейтинг: +178

      Sense1 8 июня 2018, 11:36

      Куда же без рекламы...

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 июня 2018, 11:24

      Футбол или еда

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