Самый нужный гид к ЧМ-2018 – про еду и цены

«Бомбардир» и «Колбасофф» − о самом важном.

Где поесть на улице?

Если вы будете в одном из девяти городов-организаторов, то вам очень повезло: Москва, Сочи, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Саранск, Самара и Санкт-Петербург примут у себя гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup.

Нет, это история не про гамбургеры и хот-доги. Болельщикам со всей планеты предложат наиболее известные и оригинальные блюда разных регионов России. 11 передвижных ресторанов будут кататься по стране с 15 июня по 14 июля и угощать туристов тоннами вкусностей: от гуся с гречневой кашей до копченой рыбы барабули. По оценкам Ростуризма, национальные блюда попробуют около 1,5 миллиона иностранцев.

Своя гастрономическая программа – в Екатеринбурге. Если вдруг наскучит смотреть на Салаха и Гризманна, то отправляйтесь в тур «От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-кур». Если что, это не ругательства: «нянь» в переводе с хантыйского – «хлеб». В туре познакомят с кухней северного Урала и дадут испечь хлебного зверя или слепить пельмени с мясом, редькой, грибами.

Всего за время ЧМ-2018 по городам турнира разбросают около 50 тысяч фудтраков – кафе-фургонов с едой и напитками быстрого приготовления. Там можно объесться по стандарту – хот-догами с газировкой. Никто не останется голодным.

А если в бар или ресторан, то куда?

Отличный вариант – московские рестораны «Колбасофф». Специально под ЧМ-2018 там составлен звездный состав меню: от крылышек барбекю, гренок и сырных палочек до крокетов и вяленой корюшки. И, конечно, пиво. Много пива.

Бренд-шеф ресторанов «Колбасофф» Андрей Селезов рассказывает: «В основном у нас представлены колбасы. Их больше 18 видов: от купатов в собственном приготовлении до сырокопченых и варено-копченых колбас. Рецепты наших колбас эксклюзивные и рассказывать о них можно бесконечно: колбасы марокканские с бараниной, сицилийские с томатами и сыром пармезан, греческие с маслинами и сладким перцем, диетические из индейки, американские из мраморного стейка Рибай, швейцарские варено-копчeные, балканские чевапчичи или шашлычные копченые. Каждый наш гость найдет что-то интересное для себя.

Каждые два-три месяца меню обновляется, где мы выставляем по шесть-восемь новых видов блюд. У нас есть основное меню, где представлена вся линейка, плюс идут постоянные обновления.

Под ЧМ-2018 приготовлены футбольные блюда: крокеты из сыра, крабов, вяленая корюшка, бургеры. В общем, все, что связано с закусками. Главное, чтобы болельщики могли быстро и незатруднительно кушать и не отвлекаться от просмотра футбола.

Еще у нас есть хиты для больших компаний: метр колбасы, мясной пир и XXL куриные крылья с соусом BBQ или Чили. И, конечно, куда без фирменных бургеров!

Для тех, кто хочет недорого и вкусно поесть, предусмотрена система скидок, которая распространяется на многие блюда основного меню. Средний чек на человека без скидок – 1-1,5 тысячи рублей.

Бренд-шеф обещает для гостей блюда из разных национальных кухонь: «Вообще, у нас представлена и австрийская, и русская кухня. Через два месяца появится мексиканская кухня. Так создаем разнообразие, чтобы постоянно не было одних и тех же блюд. Акцент сделан на европейскую кухню и пивные закуски. Кстати у нас большая линейка пива, в том числе импортного − 19 сортов пенного на любой вкус.

Для вегетарианцев представлены горячие блюда, постные салаты. Так что можем накормить абсолютно всех. К тому же мы всегда можем учесть пожелания: убрать мясо или лук, например».

Окей, а чем кормят на стадионе?

Как и на Кубке конфедераций-2017, за питание на стадионах возьмется ArenaFoodsCatering, выигравшая тендер ФИФА. В ее задачах – обслуживание VIP-лож на стадионах в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Москве («Спартак») и организация питания для обычных болельщиков на остальных аренах. На продаже еды компания намерена заработать более 12 миллионов рублей.

Меню для рядового болельщика останется примерно тем же, что и на КК-2017: из еды – хот-доги, сэндвичи, кулебяки, снеки, пирожки; из напитков – Coca-Cola и пиво. По данным РБК, средний чек в Санкт-Петербурге составил 400 рублей; в Москве, Казани и Сочи – по 350.

Поинтереснее стол у волонтеров. Добровольцам организуют трехразовое питание. На выбор – не менее двух гарниров и трех основных блюд. К этому добавляются хлеб, сахар, напитки, джем и сливочное масло. Отдельное меню – у волонтеров-вегетарианцев. На завтрак – каша на воде, в обед – овощной суп, горячее из овощей и фрукт, на ужин – гарнир с горячим и фрукт.

Стоимость такого набора – около 250 рублей. Всего на питание волонтеров, к примеру, в Екатеринбурге уйдет 3,6 миллиона рублей.

Хочу пить пиво прямо на трибуне. Можно?

Можно. Более того, пиво на стадионах – требование ФИФА и ее спонсоров. Но распивать пиво на матчах можно только на время ЧМ-2018 и не в бутылках, а в пластиковой или алюминиевой таре. После проведения турнира пиво на стадионах снова пропадет.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин очень хочет, чтобы на матчах РФПЛ его разрешили. «Сарделька с холодненьким пивом в пластиковом стакане – милое дело», – отметил он в интервью ТАСС. Но российское законодательство по-прежнему против.

Пока пиво не накрыли запретами, есть разные лимитированные сорта или оригинальные пивные подгоны от спонсоров. Например, российская и исландская пивоварни создадут специальный сорт пива – «Хух!». Название – в честь бомбового клича исландцев, которым они разносили стадионы во Франции. Пиво будут продавать во всех городах-участниках чемпионата мира.

Официальный спонсор ЧМ-2018 – компания Budweiser – выпустит для болельщиков партию специальных пивных кружек Red Light Cups, которые реагируют на шум стадиона и загораются красными цветами. Компания уже разработала 70 видов дизайна таких бокалов, всего их будет реализовано около восьми миллионов экземпляров.

В том же Екатеринбурге вообще можно отправиться в пешеходный тур «Пивная миля». Программа проста: ходить по пабам и барам, объедаться местной кухней, смотреть футбол и заливаться пивом. Идеально.

Но не перебарщивайте с пивом и другими алкогольными напитками. За пределами арен в каждом из городов будет определена зона, где в день матча и/или за день до него нельзя употреблять никакой алкоголь.

Понятно, буду много и вкусно есть. А футболисты?

Чемпионат мира – особенный турнир. Меню и гастрономические пристрастия у каждой команды тоже особенные, поэтому вместе со сборными в Россию приедут их личные повара.

Сборная Англии возьмет на ЧМ-2018 к компании поваров команду специалистов, которая будет дотошно проверять качество еды. Нет, в России не так ужасно с продуктами. Просто англичане во всем видят заговор и боятся, что их футболистов отравят. Проверке подвергнутся мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Из продуктов команда привезет с собой томатную пасту, запеченные бобы, шоколад, кексы и горчицу.

В сборной Испании не могут жить без кофе: ни один прием пищи не заканчивается в команде без хотя бы одной выпитой чашки. По просьбе руководства сборной на базе испанцев в Краснодаре появится своя кофемашина.

В отличие от испанцев сборная Германии не большой фанат кофе. В составе действующих чемпионов мира предпочитают чай, который улучшает обмен веществ и кровоснабжение мозга. Некоторые футболисты даже добавляют в него свежие листья мяты или лемонграсс.

Еще немцы очень любят пиво. Тренерский штаб запретил игрокам заниматься сексом, но одобрил употребление пива после утомительных тренировок. Шеф-повар сборной Германии уверяет, что пить пиво гораздо правильнее и полезнее, чем сладкий чай или газировка. Бутылка низкокалорийного и безалкогольного после тренировок для немцев – обычное дело.

Ходит байка, что в сборной Германии все решает рисовая каша на молоке. Ее употребление в день игры – обязательно. Перед полуфинальным матчем ЧМ-2006 против Италии шеф-повар забыл приготовить кашу для команды – немцы проиграли будущим чемпионам мира в дополнительное время. В 2014 году в Бразилии про рисовую кашу никто не забыл. Все помнят, кто стал чемпионом мира? На этот раз сборная Германии потребовала в каждый номер рисовое и миндальное молоко.

Представители Азии и Африки более экзотичны, но менее требовательны. В райдер сборной Нигерии из еды вошли только национальные продукты и специи. У японцев еще проще: руководство сборной попросило двойное количество еды, потому что возьмет с собой в Россию еще и юношескую команду.

У комментаторов и журналистов тоже особое меню?

Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»): «Рацион на чемпионатах мира меняется в зависимости от страны и кухни. Согласитесь, что работая в Бразилии и Корее, физически невозможно есть одно и то же. Я сторонник в каждой стране пробовать то, что предлагает именно она, а не автоматически поедать что-то унифицированное. Путешествия, познания стран и континентов – это и ее блюда. Другое дело, что в тех же Китае и Корее просто тяжело на протяжении длительного времени есть только местную пищу. Приходится ее разнообразить европейской кухней.

Я – фанат морепродуктов. Где есть возможность, обязательно их пробую. Став постарше, пристрастился к рыбе – и на гриле, и сырой. Впрочем, и против хорошего стейка или классного тартара не имею абсолютно ничего. Но все это касается больше отпусков, потому что в командировках чаще ешь то, что успеваешь съесть – настолько сумасшедший дефицит времени.

Помню, ездили на ЧМ-2002 в Японию. Закончили работать в какой-то день, приезжаем на метро из Йокогамы в Токио, страшно голодные. Находим какой-то ресторанчик, но там ни по-английски никто не говорит, ни меню на английском нет. На картинках нарисовано что-то не совсем понятное. Спрашиваем, что это такое. Нас не понимают – мы не понимаем. И тогда нашелся руководитель бригады «СЭ» Костя Клещев. Он показал на блюдо, сделал себе рожки и вопросительно промычал «Му-у-у?». Японец страшно обрадовался, замотал головой и захрюкал: «Хрю-хрю-хрю!». Оказалось, отличная свинина!».

Это партнерский материал, который «Бомбардир» выпускает совместно с ресторанами «Колбасофф» − отличное место для просмотра футбола, встреч с друзьями и вкусной еды.

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