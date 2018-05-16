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  • В Аргентине в преддверии ЧМ-2018 выпустили пособие по соблазнению русских девушек

В Аргентине в преддверии ЧМ-2018 выпустили пособие по соблазнению русских девушек

16 мая 2018, 21:52
19

Аргентинская ассоциация футбола решила подготовить игроков, болельщиков и журналистов к чемпионату мира-2018 и выпустила брошюру, посвященную русским людям и нашей культуре. В частности, пособие объясняет, как покорить и провести ночь с российской девушкой.

В брошюре говорится, что нужно быть опрятным, проявлять инициативу, пользоваться дорогим парфюмом. Эти и другие рецепты должны помочь южноамериканским гостям соблазнить россиянок, пишет La Jugada Financiera.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (19)
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Vickont
1526497826
А в пособии говорится о том, как сохранить зубы целыми за соблазнение российских девушек? Они там вообще все берега попутали?
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BlackMurder
1526500043
Наши ш л ю х и, за кокс дадут
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VikNMar
1526504742
Пусть денег берут побольше и не скупятся ...
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ivanthebest
1526506541
Может они лучше выпустят пособие для своих болельщиц как сохранить невинность? А то ах..ели в конец. Гости гостями, но наших девушек портить не позволим всяким чужеземным засранцам... Всем п..здюлей в случае чего раздадим.
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Боцман59rus
1526506628
подрочат - не маленькие, вместе с инвалидной сборной и коррумпированной футбольной федерацией.)))
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Petrak86
1526527296
да половина наших девушек сами будут приставать, в надежде уехать после ЧМ из России )))
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Danish Dynamite
1526532819
Ха-ха-ха)))))) Это из разряда иностранного словаря ругательств, есть такие - очень ржачные))) Нормальную девушку первый встречный ни в одной стране не соблазнит, а ненормальная будет соблазнять сама, даже без парфюмов и дорогой одежды ))))
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yorgenbarenz
1526534053
Дремучее невежество.Пособие,духи какие-то....Вы о здоровье подумали?Сифон и трипак парфюмом не лечат.Полетите,потом,опрятные домой.))Нормальные бабы и хитрые шлюхи вам не подвернут за кусок колбасы,а доступные шалавы точно обеспечат проблемами.
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zigbert
1526535381
Кто только разрабатывал эту брошюру? Проще надо относиться к жизни господа "аргентинос".
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OfaZavr
1526541741
какие-то глупости напридумывали, нельзя подогнать под определенные рамки такие вещи))
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