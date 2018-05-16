В Аргентине в преддверии ЧМ-2018 выпустили пособие по соблазнению русских девушек

бабы всякие у нас имеются...но,со стороны автора так называемого пособия,-это плевок! эти уроды то крымский мост взорвать обещают,то баб соблазнять собираются..
ну что ж..приезжайте,ждем..
Аргентинская ассоциация футбола решила подготовить игроков, болельщиков и журналистов к чемпионату мира-2018 и выпустила брошюру, посвященную русским людям и нашей культуре. В частности, пособие объясняет, как покорить и провести ночь с российской девушкой.
В брошюре говорится, что нужно быть опрятным, проявлять инициативу, пользоваться дорогим парфюмом. Эти и другие рецепты должны помочь южноамериканским гостям соблазнить россиянок, пишет La Jugada Financiera.
Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.