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    В Аргентине в преддверии ЧМ-2018 выпустили пособие по соблазнению русских девушек

    Аргентинская ассоциация футбола решила подготовить игроков, болельщиков и журналистов к чемпионату мира-2018 и выпустила брошюру, посвященную русским людям и нашей культуре. В частности, пособие объясняет, как покорить и провести ночь с российской девушкой.

    В брошюре говорится, что нужно быть опрятным, проявлять инициативу, пользоваться дорогим парфюмом. Эти и другие рецепты должны помочь южноамериканским гостям соблазнить россиянок, пишет La Jugada Financiera.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 21:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 мая 2018, 18:24

      бабы всякие у нас имеются...но,со стороны автора так называемого пособия,-это плевок! эти уроды то крымский мост взорвать обещают,то баб соблазнять собираются..
      ну что ж..приезжайте,ждем..

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 мая 2018, 17:22

      В то время как футболисты сборной Англии боятся быть соблазненными и отравлены русскими девушками, аргентинская ассоциация футбола решила, что лучшая защита - это нападение, и выпустила свои пособия по соблазнению русских девушек.
      Оригинально!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 мая 2018, 15:08

      Ну ..насчет того, чтоб быть опрятным и пользоваться хорошим парфюмом...так это нигде не помешает.. даже ежели наши девушки и не дадут...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:22

      какие-то глупости напридумывали, нельзя подогнать под определенные рамки такие вещи))

      2
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:36

      Кто только разрабатывал эту брошюру? Проще надо относиться к жизни господа "аргентинос".

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 мая 2018, 08:14

      Дремучее невежество.Пособие,духи какие-то....Вы о здоровье подумали?Сифон и трипак парфюмом не лечат.Полетите,потом,опрятные домой.))Нормальные бабы и хитрые шлюхи вам не подвернут за кусок колбасы,а доступные шалавы точно обеспечат проблемами.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 мая 2018, 07:53

      Ха-ха-ха))))))
      Это из разряда иностранного словаря ругательств, есть такие - очень ржачные)))
      Нормальную девушку первый встречный ни в одной стране не соблазнит, а ненормальная будет соблазнять сама, даже без парфюмов и дорогой одежды ))))

      8
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 мая 2018, 06:21

      да половина наших девушек сами будут приставать, в надежде уехать после ЧМ из России )))

      9
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 мая 2018, 00:37

      подрочат - не маленькие, вместе с инвалидной сборной и коррумпированной футбольной федерацией.)))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 мая 2018, 00:35

      Может они лучше выпустят пособие для своих болельщиц как сохранить невинность? А то ах..ели в конец. Гости гостями, но наших девушек портить не позволим всяким чужеземным засранцам... Всем п..здюлей в случае чего раздадим.

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