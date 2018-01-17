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    Безумный контракт Месси. Что мы о нем узнали


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    Голосов: 10
    17.01.2018 00:30
    Роналду сойдет с ума от таких цифр.

    Впервые в истории футбола отдельный игрок может заработать более 100 миллионов евро за сезон (точнее 106). Скажем, условный бременский «Вердер» тратит за весь сезон примерно 120 миллионов, а «Барселона» отдает такую сумму одному лишь Месси. Это произойдет в том случае, если аргентинец отыграет все четыре сезона по контракту.

    Сумма станет еще больше, если «Барселона» выиграет все три турнира, а Месси выиграет приз лучшему игроку года по версии ФИФА – тогда она составит более 122,5 млн евро. К слову, зарплата Неймара составляет 36,8 млн, а Роналду – 38,2 млн. Похоже, мы еще не раз услышим о новых переговорах португальца по контракту с «Реалом» (и вряд ли успешных).

    Кстати, уже подсчитано, что 106 миллионов евро – это примерно 40% от всей зарплатной ведомости «Барселоны». Таким образом, Лео получает чуть меньше, чем вся остальная команда вместе взятая.

    Лионель Месси вместе с отцом уже был осужден за неуплату налогов. Оба заплатили крупный штраф и не попали в тюрьму на 21 месяц только потому, что суд заинтересовался ими впервые. Теперь известно, что рассчитаться по долгам «Барселона» игроку помогает – в новом контракте эти суммы входят в зарплату Месси. Бонус этот составил 23,1 млн евро.

    Летом 2013 года мадридский «Реал» предпринял попытку купить Месси за 250 миллионов евро – такая сумма выкупа была прописана в контракте. «Сливочные» планировали заключить с ним контракт аж до лета 2021 года с зарплатой в 23 миллиона евро в год. Все закончилось тем, что «Барселона» просто повысила зарплату своему игроку.

    Минувшим летом планировалось, что Месси подпишет новый контракт на «Камп Ноу», и об этом узнает весь мир. Заодно и увидит специально заготовленную футболку «Лео 2021» (намекая на срок контракта) – мероприятия планировались на 18 июля. Переговоры шли с отцом Месси – тому несколько раз посылались письма, но ответа от него не получали. Все уперлось в обсуждение пункта о выкупе Месси – «Барселона» настаивала на сумме 300 миллионов евро, но отец был резко против. Лео так и не поставил подпись под новым контрактом и улетел с клубом на турнир в США.

    В итоге выясняется, что контракт был подписан еще 30 июня, но лишь спустя пять месяцев о соглашении объявили официально. Сумма отступных теперь составила 700 миллионов евро.

    Кроме того, история с налогами еще не завершена. Spiegel сообщает, что теперь Лионель Месси подозревается в махинациях с проведениями благотворительных матчей. По мнению следователей, часть средств от них направляется не в фонды, а лично на счета футболиста. До официальных обвинений пока дело не доходит, но вроде как у полиции есть все доказательства. А значит, тема о Месси и налогах всплывет еще не раз.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 января 2018, 13:26

      у Месси есть неуплата нологов

      0
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 18 января 2018, 15:37

      Месси действительно футболист с другой планеты. РЕСПЕКТ ЛЕО.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 17 января 2018, 06:59

      н да......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 17 января 2018, 05:17

      н да......

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 января 2018, 00:56

      Есть такая теория, что многие футболисты, у которых приближается срок окончания контракта или ведутся переговоры о его переподписании, резко улучшают свои показатели и начинают играть очень хорошо.
      А после того как контракт всё же переподписывают, у футболиста наступает неизбежный спад. Посмотрим, произойдёт ли такое с Месси.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 января 2018, 00:42

      да знал я что никуда он не уйдет... кто смотрел фильм про тмесси у него мечта идиота играть только в барсе... тот поймет... цену набил себе....... это как Пеле хер ушелбы из сантоса даже в Юве или барсу... ему нравилось у себя играть...

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > вместе с ЦСКА 17 января 2018, 00:44

      как и Кристина будет до скончания дней бегать в реале..... тут все пронозируемо.. железобетонно.. им уже не по 20 в своих клубах будут доигрывать.. потом китай или сша

      0
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand > вместе с ЦСКА 17 января 2018, 17:50

      Короче, надо было сразу у тебя спросить.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 17 января 2018, 00:32

      Почему "безумный контракт", даже очень "умный". Месси делом доказал,что он имеет право требовать достойных денег. Респект Гению.

      4
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 января 2018, 19:11

      Уважаю месси как игрока. Но что за бред? не похоже на месси это как вы решили? живете с ним? может его родственник или работали с ним? Не знаю как там у " кристинки " дела, уверен, что и его есть за что привлечь. Ибо где огромные бабки там и отмывание и прочие махинации. А те кто считаю, так у месси на счету уже миллиард евро явно лежит и зачем ему бегать от налоговой и воровать лишние 20 млн евро в год... В таком положении схемы бы мутили 99% людей. Когда у тебя всюду рекламные контракты, бешенная зп, фонды и прочее. А факт то что он один и лучших в мире футболистов, или в истории не освобождает от ответственности, как и других, типа роналду, модрича и прочих игроков

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 16 января 2018, 16:58

      Мы узнали о том, что Месси снова будет искать лазейки, чтобы уйти от налогов))

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 16:49

      лео заслуженно ! он настоящий лидер барсы ! Лучший футболист на планете ! а вот когда кокорин и всякие дзюбы получают миллионы вот это обидное дело потому что это конченные бараны ! лео здоровья и успехов !

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