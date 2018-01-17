Безумный контракт Месси. Что мы о нем узнали

Роналду сойдет с ума от таких цифр.

Впервые в истории футбола отдельный игрок может заработать более 100 миллионов евро за сезон (точнее 106). Скажем, условный бременский «Вердер» тратит за весь сезон примерно 120 миллионов, а «Барселона» отдает такую сумму одному лишь Месси. Это произойдет в том случае, если аргентинец отыграет все четыре сезона по контракту.

Сумма станет еще больше, если «Барселона» выиграет все три турнира, а Месси выиграет приз лучшему игроку года по версии ФИФА – тогда она составит более 122,5 млн евро. К слову, зарплата Неймара составляет 36,8 млн, а Роналду – 38,2 млн. Похоже, мы еще не раз услышим о новых переговорах португальца по контракту с «Реалом» (и вряд ли успешных).

Кстати, уже подсчитано, что 106 миллионов евро – это примерно 40% от всей зарплатной ведомости «Барселоны». Таким образом, Лео получает чуть меньше, чем вся остальная команда вместе взятая.

Лионель Месси вместе с отцом уже был осужден за неуплату налогов. Оба заплатили крупный штраф и не попали в тюрьму на 21 месяц только потому, что суд заинтересовался ими впервые. Теперь известно, что рассчитаться по долгам «Барселона» игроку помогает – в новом контракте эти суммы входят в зарплату Месси. Бонус этот составил 23,1 млн евро.

Летом 2013 года мадридский «Реал» предпринял попытку купить Месси за 250 миллионов евро – такая сумма выкупа была прописана в контракте. «Сливочные» планировали заключить с ним контракт аж до лета 2021 года с зарплатой в 23 миллиона евро в год. Все закончилось тем, что «Барселона» просто повысила зарплату своему игроку.

Минувшим летом планировалось, что Месси подпишет новый контракт на «Камп Ноу», и об этом узнает весь мир. Заодно и увидит специально заготовленную футболку «Лео 2021» (намекая на срок контракта) – мероприятия планировались на 18 июля. Переговоры шли с отцом Месси – тому несколько раз посылались письма, но ответа от него не получали. Все уперлось в обсуждение пункта о выкупе Месси – «Барселона» настаивала на сумме 300 миллионов евро, но отец был резко против. Лео так и не поставил подпись под новым контрактом и улетел с клубом на турнир в США.

В итоге выясняется, что контракт был подписан еще 30 июня, но лишь спустя пять месяцев о соглашении объявили официально. Сумма отступных теперь составила 700 миллионов евро.

Кроме того, история с налогами еще не завершена. Spiegel сообщает, что теперь Лионель Месси подозревается в махинациях с проведениями благотворительных матчей. По мнению следователей, часть средств от них направляется не в фонды, а лично на счета футболиста. До официальных обвинений пока дело не доходит, но вроде как у полиции есть все доказательства. А значит, тема о Месси и налогах всплывет еще не раз.