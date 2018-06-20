ЦСКА купил исландца, который остановил Месси

Парень из системы «Ювентуса», который заменит Игнашевича.

Что за трансфер?

ЦСКА и «Бристоль Сити» оформили переход защитника Хордура Магнуссона за 2,5 миллиона евро. Именно эта сумма называлась в сообщениях британских СМИ все последние дни. Сразу и вспомнить тяжело, когда армейцы отдавали столько денег за один трансфер, но кажется, что Магнуссон стоит вложений хотя бы из-за своих карьерных показателей. К 25-ти годам он вырвался из Исландии в «Ювентус», откуда ездил по арендам до успешного перехода в английский «Бристоль».

Сумма в 2,5 миллиона евро уже была в истории Магнуссона. Как раз эти цифры фигурировали в переговорах «Ювентуса» и «Бристоля» в 2016 году. В Магнуссоне англичан привлекла его работоспособность и умение бороться. Он не впечатляет скоростью, но с ростом 190 см легко снимает верх. По фактуре и манере игры Магнуссон похож на Васина. Хотя в «Бристоле» и в сборной Исландии его использовали центральным и левым защитником, ЦСКА такой универсальный вариант не подходит. По всем задумкам и намекам понятно, что этой покупкой армейцы готовятся только к уходу опытных игроков центра обороны. Магнуссон должен помочь именно здесь.

Туринская блондинка

Магнуссон – универсал не только по защите. Когда «Ювентус» забирал юношу из исландского «Фрама», Хордур часто играл полузащитника. В Турине он вообще хотел выходить ближе к нападению, но там в Магнуссоне разглядели оборонительные способности. «Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи учили меня защищаться», – вспоминал Магнуссон тот период. В первой команде «Ювентуса» он не закрепился, но полезные навыки получил. Заодно и встретился с Буффоном через девять лет после детской фотографии.

Там же защитник попробовал исполнять штрафные. За сборную Исландии он забил победный гол в ворота ирландцев со стандарта, который в Англии почему-то сравнили с ударом из керлинга. Его проблема в том, что даже для защитника Хордур все равно имеет мало голов. Если брать только матчи клубных чемпионатов, то за всю карьеру Магнуссон забил всего один мяч, когда был арендован «Чезеной» в Серии Б.

Одно из прозвищ Магнуссона – блондинка. Его негласно считают самым красивым игроком сборной Исландии, потому что все привыкли немного к другому виду местных викингов. Но внешность обманчива, а из-за навыков Магнуссона в шутку называют еще и красивой смертью для соперника. Относится к этому или нет, но если сборная Исландии неожиданно выиграет чемпионат мира, Магнуссон хочет стать лицом игры Pro Evolution Soccer. Однажды Хордуру не понравилось, как разработчики прорисовали его лицо. Теперь хочет быть красавчиком.

twit text — Hörður B. Magnússon (@HordurM34) 13 сентября 2017 г.

Новый Натхо

Бибрас Натхо не продлил контракт с ЦСКА, но с приходом Магнуссона у болельщиков появляется новый игрок для общения и взаимодействия. Натхо любили за его открытость перед фанатами, а Магнуссон своим отношением к трибунам похож на израильтянина. В честь него болельщики «Бристоля» персонально исполняли песни, а потом получали отдачу от Хордура. «Что я могу сказать? Я поражаюсь этому каждую неделю. Огромная поддержка и простое счастье от трех очков для вас. Большая любовь ко всем фанатам «Бристоль Сити», – написал Магнуссон в ответ на этот твит.

twit text — The Parkenders (@ForzaRevolution) 16 декабря 2017 г.

Кстати, в социальных сетях Магнуссон обычно много не активничает и не пользуется слишком большой известностью. В его инстаграме чуть больше 20 тысяч подписчиков, а в твиттере всего 19 тысяч. Для современного футболиста не такие большие цифры, которые российские болельщики попробуют улучшить. В Бристоле его уже проводили теплыми словами, но некоторые люди отнеслись к трансферу противоречиво. «Изначально у меня были проблемы с ним. В последних матчах он играл довольно хорошо, но я удивился и сначала подумал, что нас покидает Флинт», – рассказал один из фанатов изданию Bristol Post. Магнуссон не обижается и все равно пользуется поддержкой большинства.

twit text — Hörður B. Magnússon (@HordurM34) 14 февраля 2018 г.

Он остановил Месси

Магнуссон – важнейшая деталь в позиционной игре Исландии. Хордур вышел слева и не пропустил ни одной обводки от Лионеля, который постоянно смещался на его фланг. Защитник накопил 7 выносов, 1 перехват и 2 отбора. Это много, но еще важнее перемещения Магнуссона. При защите он поддерживал компактность исландцев, уверенно переходя на схему с тремя центральными защитникам. При атаке – бегал по левому флангу, как заяц на батарейках. Это явный привет из «Ювентуса», в котором учат менять одну расстановку на другую по ходу встречи.

twit text — Basynin Nikita (@basnikkon) June 20, 2018

Кто еще им интересовался?

«Ростов» звал Магнуссона в Россию еще зимой. Ингасон, Сигурдссон и Сигурдарсон должны были поспособствовать переходу соотечественника, но не срослось из-за англичан. Тогда «Бристоль Сити» отказывался продавать одного из лидеров, потому что боролся за место в плей-офф Чемпионшипа. Теперь цели провалены, а летом команда готовит перестройку состава. На Магнуссона уже весной выходили разные клубы, но игрок выбрал ЦСКА. Его агент публично отверг всех и высказал желания исландца, который захотел играть только в Москве. ЦСКА от такой мотивации новичка только в плюсе.