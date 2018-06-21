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    Месси пробил по воротам хорватов один раз. В первом тайме он сделал меньше касаний, чем Кабальеро

    Статистический портал Squawka опубликовал данные о действиях Лионеля Месси в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 АргентинаХорватия (0:3).

    Нападающий за целый матч ударил по воротам соперника лишь однажды. В стартовой игре группы D – против исландцев (1:1) – Месси нанес 11 ударов. Напомним, в том матче форвард также не реализовал пенальти.

    По данным BBC, в первой половине встречи Месси коснулся мяча 20 раз. Это на два меньше, чем у вратаря Вилли Кабальеро.

    Подопечные Хорхе Сампаоли сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В матче 3-го тура групповой стадии они встретятся с командой Нигерии.

    Почему Месси играет так плохо

    Источник: Squawka Football

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    21.06.2018 23:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 июня 2018, 08:43

      и глаза не блестели

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:43

      С такой игрой трудно чего нибудь добиться.

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 22 июня 2018, 03:24

      Походу Аргентина пролетит ,как фанера над Парижем вмести с Месси

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 00:20

      Вот команды без суперзвезд Марокко Перу Австралия Исландия Швейцария, выглядят гораздо лучше как команда, чем Месси и друзья, лучше бы он завершил карьеру в сборной как и хотел, смысл от того что он приехал в Россию на чм только позориться

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 июня 2018, 00:04

      на Месси висело по три а один раз 5 хорватов!...в такой ситуации конечно нужно было пАртнером помогать -но они не смогли !

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      Рейтинг: +1126

      richi 21 июня 2018, 23:50

      Но ведь Месси толкали.

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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > richi 22 июня 2018, 04:46

      А ты хочешь, чтобы шляпу снимали? Рона тоже и бьют, и толкают... Это футбол. Если ты звезда - борись и докажи. А не умеешь - слабак.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 июня 2018, 23:45

      Да уж, продолжают удивлять эта сборная звезд! Вообще не умеют играть под прессингом, все подборы и отскоки остались за хорватами, казалось что аргентинцы боятся вступать в единоборства, мяч вообще не держался, масса ошибок. Кто бы скащал в начпле ЧМ - не поверил. Жаль если Месси в очередной раз себя не проявит в сборной. В любом случае - удачи с Нигерией и чтобы хорваты исландцам матч не слили, один раз в 2008 они уже проявили принципиальность с Англией.

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