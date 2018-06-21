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  • Месси пробил по воротам хорватов один раз. В первом тайме он сделал меньше касаний, чем Кабальеро

Месси пробил по воротам хорватов один раз. В первом тайме он сделал меньше касаний, чем Кабальеро

21 июня 2018, 23:37
8

Статистический портал Squawka опубликовал данные о действиях Лионеля Месси в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 АргентинаХорватия (0:3).

Нападающий за целый матч ударил по воротам соперника лишь однажды. В стартовой игре группы D – против исландцев (1:1) – Месси нанес 11 ударов. Напомним, в том матче форвард также не реализовал пенальти.

По данным BBC, в первой половине встречи Месси коснулся мяча 20 раз. Это на два меньше, чем у вратаря Вилли Кабальеро.

Подопечные Хорхе Сампаоли сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В матче 3-го тура групповой стадии они встретятся с командой Нигерии.

Почему Месси играет так плохо

Источник: Squawka Football
Чемпионат мира Аргентина Хорватия Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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Yev
1529613901
Да уж, продолжают удивлять эта сборная звезд! Вообще не умеют играть под прессингом, все подборы и отскоки остались за хорватами, казалось что аргентинцы боятся вступать в единоборства, мяч вообще не держался, масса ошибок. Кто бы скащал в начпле ЧМ - не поверил. Жаль если Месси в очередной раз себя не проявит в сборной. В любом случае - удачи с Нигерией и чтобы хорваты исландцам матч не слили, один раз в 2008 они уже проявили принципиальность с Англией.
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richi
1529614244
Но ведь Месси толкали.
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САДЫЧОК
1529615048
на Месси висело по три а один раз 5 хорватов!...в такой ситуации конечно нужно было пАртнером помогать -но они не смогли !
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кузнецов артем
1529616027
Вот команды без суперзвезд Марокко Перу Австралия Исландия Швейцария, выглядят гораздо лучше как команда, чем Месси и друзья, лучше бы он завершил карьеру в сборной как и хотел, смысл от того что он приехал в Россию на чм только позориться
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омск55
1529627093
Походу Аргентина пролетит ,как фанера над Парижем вмести с Месси
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zigbert
1529646189
С такой игрой трудно чего нибудь добиться.
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sprint5
1529646222
и глаза не блестели
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