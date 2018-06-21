Месси пробил по воротам хорватов один раз. В первом тайме он сделал меньше касаний, чем Кабальеро

Статистический портал Squawka опубликовал данные о действиях Лионеля Месси в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия (0:3).

Нападающий за целый матч ударил по воротам соперника лишь однажды. В стартовой игре группы D – против исландцев (1:1) – Месси нанес 11 ударов. Напомним, в том матче форвард также не реализовал пенальти.

По данным BBC, в первой половине встречи Месси коснулся мяча 20 раз. Это на два меньше, чем у вратаря Вилли Кабальеро.

Подопечные Хорхе Сампаоли сохраняют теоретические шансы на выход из группы. В матче 3-го тура групповой стадии они встретятся с командой Нигерии.

Почему Месси играет так плохо