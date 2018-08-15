«Парма» близка к подписанию Жервиньо

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Жервиньо может вернуться в чемпионат Италии.

В услугах 31-летнего ивуарийца заинтересована «Парма». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры находятся в продвинутой стадии и в ближайшее время могут завершиться трансфером.

Жервиньо перешел в китайский клуб в январе 2016 года. Годовая зарплата игрока составляет 8 миллионов евро. Прежде он выступал за «Рому», «Арсенал», «Лилль», «Ле-Ман» и «Беверен».

В октябре 2016 года Жервиньо не смог перейти в «Марсель» из-за разрыва крестообразных связок колена.

В 2015 году форвард выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара.