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    «Парма» близка к подписанию Жервиньо

    Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Жервиньо может вернуться в чемпионат Италии.

    В услугах 31-летнего ивуарийца заинтересована «Парма». По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры находятся в продвинутой стадии и в ближайшее время могут завершиться трансфером.

    Жервиньо перешел в китайский клуб в январе 2016 года. Годовая зарплата игрока составляет 8 миллионов евро. Прежде он выступал за «Рому», «Арсенал», «Лилль», «Ле-Ман» и «Беверен».

    В октябре 2016 года Жервиньо не смог перейти в «Марсель» из-за разрыва крестообразных связок колена.

    В 2015 году форвард выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.08.2018 17:10
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