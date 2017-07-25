Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая

Клубы бывших игроков «Зенита» Халка и Акселя Витселя – «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – вошли в число 13 команд, могут быть не допущены к участию в новом сезоне китайской Суперлиги по причине долгов по зарплате.

Также может пропустить чемпионат и действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». Клубам не разрешат выступать, если задолженности не буду погашены до 15 августа.

Кроме вышеперечисленных команд пропустить сезон рискуют: «Бейджин Гуоань», «Чанчунь Ятай», «Чонджин Лифан», «Хэбэй Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Цзянсу Сунин», «Ляонин Хувин», «Шаньдун Лунен», «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда».

В начале нынешнего года высший спортивный орган Китая обвинил клубы в непомерных тратах финансов на иностранных футболистов, вместо того чтобы вкладывать средства в развитие местных молодых игроков.