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  • Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая

Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая

25 июля 2017, 14:25
14

Клубы бывших игроков «Зенита» Халка и Акселя Витселя«Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – вошли в число 13 команд, могут быть не допущены к участию в новом сезоне китайской Суперлиги по причине долгов по зарплате.

Также может пропустить чемпионат и действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». Клубам не разрешат выступать, если задолженности не буду погашены до 15 августа.

Кроме вышеперечисленных команд пропустить сезон рискуют: «Бейджин Гуоань», «Чанчунь Ятай», «Чонджин Лифан», «Хэбэй Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Цзянсу Сунин», «Ляонин Хувин», «Шаньдун Лунен», «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда».

В начале нынешнего года высший спортивный орган Китая обвинил клубы в непомерных тратах финансов на иностранных футболистов, вместо того чтобы вкладывать средства в развитие местных молодых игроков.

Источник: Mirror.co.uk
Азия Шанхай Порт Тяньцзинь Цзиньмэнь Тяньцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Сити Гуанчжоу Эвергранд Бейджин Гуоань Чанчунь Ятай Хэбэй Чайна Форчун Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа Халк Витсель Аксель
Комментарии (14)
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Kazak ne China
1500982252
По идее кроме них нет клуба на высшем дивизионе «Бэйцзин Гоань», «Чанчунь Ятай», «Чунцин Лифань», «Хэбей Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Цзянсу Сунин», «Ляонин Хувин», «Шаньдун Лунэн», «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда»
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lek!
1500982549
Повелись на деньги , а остались без них .
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XaXatyn
1500983425
Слишком поторопились огромные деньги тратить на футболист ,зарплату не учли !
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Parham
1500983683
Почти все клубы действующего чемпа!!!
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Dgad
1500984600
А кто играть то будет?)))
Ответить
fhnv
1500986657
одни хуи да суи
Ответить
insider_retro
1500986863
Тююю.... Да китайцы там в нищете бьются.... А мы ждём когда они рынок трансферный взорвут и Погребняка купят.... А так и Паша в России останется и чемпионат Китая разыграют 3-5 команд....
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карасевщина
1500991287
вот так бы у нас мешков отстраняли
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Nesterenko
1500991910
Так и надо этому Витселю. Одни только понты какой он сильный футболист. Уж очень сильно он переоценен. Если бы он был действительно силен, то наверное играл бы как например Азар в АПЛ.
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OfaZavr
1500993706
Кончился похоже китайский трансферный бум. Недолго музыка играла.
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