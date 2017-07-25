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    Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая

    Клубы бывших игроков «Зенита» Халка и Акселя Витселя«Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» – вошли в число 13 команд, могут быть не допущены к участию в новом сезоне китайской Суперлиги по причине долгов по зарплате.

    Также может пропустить чемпионат и действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд». Клубам не разрешат выступать, если задолженности не буду погашены до 15 августа.

    Кроме вышеперечисленных команд пропустить сезон рискуют: «Бейджин Гуоань», «Чанчунь Ятай», «Чонджин Лифан», «Хэбэй Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Цзянсу Сунин», «Ляонин Хувин», «Шаньдун Лунен», «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Тэда».

    В начале нынешнего года высший спортивный орган Китая обвинил клубы в непомерных тратах финансов на иностранных футболистов, вместо того чтобы вкладывать средства в развитие местных молодых игроков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.07.2017 14:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 19:43

      Интересно, сколько у них всего команд в вышке, если легко могут себе позволить 13 клубов отстранить.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 17:41

      Кончился похоже китайский трансферный бум. Недолго музыка играла.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 июля 2017, 17:11

      Так и надо этому Витселю. Одни только понты какой он сильный футболист. Уж очень сильно он переоценен. Если бы он был действительно силен, то наверное играл бы как например Азар в АПЛ.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июля 2017, 17:01

      вот так бы у нас мешков отстраняли

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 15:47

      Тююю.... Да китайцы там в нищете бьются.... А мы ждём когда они рынок трансферный взорвут и Погребняка купят.... А так и Паша в России останется и чемпионат Китая разыграют 3-5 команд....

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 25 июля 2017, 15:44

      одни хуи да суи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 июля 2017, 15:10

      А кто играть то будет?)))

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 25 июля 2017, 14:54

      Почти все клубы действующего чемпа!!!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июля 2017, 14:50

      Слишком поторопились огромные деньги тратить на футболист ,зарплату не учли !

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      Рейтинг: +1894

      lek! 25 июля 2017, 14:35

      Повелись на деньги , а остались без них .

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