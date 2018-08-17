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    «Парма» представила нападающего Жервиньо

    «Парма» объявила о покупке нападающего Жервиньо, прежде выступавшего за китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

    Контракт с 31-летним ивуарийцем заключен до 30 июня 2021 года. Игрок выбрал 27-й номер. О стоимости сделки пресс-служба итальянского клуба не сообщила.

    Жервиньо выступал за «Хэбэй» с января 2016 года. Его годовая зарплата составляла 8 миллионов евро. Среди бывших клубов футболиста – «Рома», «Арсенал» и «Лилль».

    Напомним, «Парма» по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. После перезапуска в 2015 году клуб проделал путь от четвертого дивизиона в главную лигу страны.

    Источник: ФК «Парма»

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    17.08.2018 19:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 21:25

      В свое время неплохо играл в Роме ,сейчас сдал.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 20:04

      Ничего так трансфер, а Жервиньо, оказывается, всего-то 31) Я думал, он на пару годков старше.

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