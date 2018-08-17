«Парма» представила нападающего Жервиньо

«Парма» объявила о покупке нападающего Жервиньо, прежде выступавшего за китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Контракт с 31-летним ивуарийцем заключен до 30 июня 2021 года. Игрок выбрал 27-й номер. О стоимости сделки пресс-служба итальянского клуба не сообщила.

Жервиньо выступал за «Хэбэй» с января 2016 года. Его годовая зарплата составляла 8 миллионов евро. Среди бывших клубов футболиста – «Рома», «Арсенал» и «Лилль».

Напомним, «Парма» по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. После перезапуска в 2015 году клуб проделал путь от четвертого дивизиона в главную лигу страны.