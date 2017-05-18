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  • Агент: «Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались»

Агент: «Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались»

18 мая 2017, 17:12
9

Футбольный агент Хесус Мартинес, представляющий интересы главного тренера «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэля Пеллегрини, поделился мнением о возможной работе своего клиента в «Зените».

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу по окончании сезона покинет команду.

«Обращался ли «Зенит» к Пеллегрини? На данный момент нет, но «Зенит» – клуб, который Мануэль уважает и которым восхищается. Сейчас он работает в Китае, он счастлив в «Хэбэй Чайна Форчун». К тому же у Пеллегрини контракт еще на один год», – сказал агент.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Хэбэй Чайна Форчун Зенит Пеллегрини Мануэль
Комментарии (9)
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juvseriy
1495119367
Пеллегрини восхищается деньгами которые платят в Зените! Возраст уже пенсионный, подписать контракт на три года, провалить сезон, дождаться увольнения и получить за весь контракт) что может быть приятнее)
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OfaZavr
1495122336
Пробивает дорожку агент:)
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dok66
1495122431
Просто намек агента . Что там думает сам Пеллегрини , только он может сказать .
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Garrincha58
1495123310
мангарини пелегрини чударини да кого хотишь пригласи толку будет столько же, надо менеджмент разгонять и 2/3 состава
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BANNIKOV1970
1495124017
решил кусок урвать
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Alex ostrov
1495125676
Агент Пелегрини " У Мануэля с детства весит плакат Зенита над кроватью"
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zagrizlik
1495126870
Лучше лёню возьмите, он с цска выиграл больше, чем зенит с тремя тренерами.
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