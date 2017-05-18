Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались»

    Футбольный агент Хесус Мартинес, представляющий интересы главного тренера «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэля Пеллегрини, поделился мнением о возможной работе своего клиента в «Зените».

    Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу по окончании сезона покинет команду.

    «Обращался ли «Зенит» к Пеллегрини? На данный момент нет, но «Зенит» – клуб, который Мануэль уважает и которым восхищается. Сейчас он работает в Китае, он счастлив в «Хэбэй Чайна Форчун». К тому же у Пеллегрини контракт еще на один год», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2017 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 18 мая 2017, 20:01

      Лучше лёню возьмите, он с цска выиграл больше, чем зенит с тремя тренерами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 мая 2017, 19:41

      Агент Пелегрини " У Мануэля с детства весит плакат Зенита над кроватью"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 мая 2017, 19:13

      решил кусок урвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 19:01

      мангарини пелегрини чударини да кого хотишь пригласи толку будет столько же, надо менеджмент разгонять и 2/3 состава

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг > ZenitGunner 18 мая 2017, 20:20

      Газпром самая тупая компания-типичный совок времени упадка. Скоро разорятся и спортивные клубы с бешеным бюджетом и блатными неумехами управленцами с заоблачными окладами будут как динамо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > Garrincha58 18 мая 2017, 23:16

      А менеджмент то здесь причём ? и никто не говорит что 2/3 состава не будет разогнано, тренер то всё равно нужен ??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:47

      Просто намек агента . Что там думает сам Пеллегрини , только он может сказать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 18:45

      Пробивает дорожку агент:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 мая 2017, 18:13

      Толстый намёк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 мая 2017, 17:56

      Пеллегрини восхищается деньгами которые платят в Зените! Возраст уже пенсионный, подписать контракт на три года, провалить сезон, дождаться увольнения и получить за весь контракт) что может быть приятнее)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11