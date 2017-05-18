Агент: «Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались»

Футбольный агент Хесус Мартинес, представляющий интересы главного тренера «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэля Пеллегрини, поделился мнением о возможной работе своего клиента в «Зените».

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу по окончании сезона покинет команду.

«Обращался ли «Зенит» к Пеллегрини? На данный момент нет, но «Зенит» – клуб, который Мануэль уважает и которым восхищается. Сейчас он работает в Китае, он счастлив в «Хэбэй Чайна Форчун». К тому же у Пеллегрини контракт еще на один год», – сказал агент.