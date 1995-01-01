Маскерано может возобновить карьеру в сборной Аргентины

Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано выразил желание возобновить карьеру в сборной Аргентины.

По информации Sport.es, экс-игрок «Барселоны» сообщил о решении на встрече с президентом футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. 35-летний игрок может войти в заявку Лионеля Скалони на Панамериканские игры, по регламенту которой команды могут использовать трех игроков моложе 23-х лет.