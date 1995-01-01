Маскерано может возобновить карьеру в сборной Аргентины

Защитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано выразил желание возобновить карьеру в сборной Аргентины.
По информации Sport.es, экс-игрок «Барселоны» сообщил о решении на встрече с президентом футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. 35-летний игрок может войти в заявку Лионеля Скалони на Панамериканские игры, по регламенту которой команды могут использовать трех игроков моложе 23-х лет.
- Маскерано забил три гола в 147 играх за национальную команду.
- В ее составе играл на 11 международных турнирах, включая победные Олимпийские игры-2008.
- Игрок завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором аргентинцы вылетели на стадии 1/8 финала.