Глушаков получил травму и может пропустить матч с «Хэбэй Чайна Форчун»

Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник Денис Глушаков получил травму и будет заниматься по индивидуальной программе.

«Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» пока под вопросом», — сказал Вартапетов.

Товарищеский матч «Спартак» – «Хэбэй Чайна Форчун» пройдет 3 февраля. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.