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    Глушаков получил травму и может пропустить матч с «Хэбэй Чайна Форчун»

    Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитник Денис Глушаков получил травму и будет заниматься по индивидуальной программе.

    «Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун» пока под вопросом», — сказал Вартапетов.

    Товарищеский матч «Спартак» – «Хэбэй Чайна Форчун» пройдет 3 февраля. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.02.2018 17:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 19:11

      Для Глушакова сейчас главное поправится.Играть есть кому,тем более в этом товарняке.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 19:02

      Травма эта очень болезненная, нужен отдых

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 1 февраля 2018, 18:10

      Что вообще происходит! Уже страшно как сборы вообще пройдут.
      Раньше СМИ так не освещали сборы и предсезонки и как то не переживал никто, что там происходит. А теперь сидишь и думаешь, не сломался бы никто!

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