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    Шатов: «Мне очень нравится футбол, который демонстрирует «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал результат товарищеского матча против «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1).

    – Хорошая игра, добились результата, выиграли. Считаю, что показали хороший комбинационный футбол, создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Думаю, ребята выполнили все, о чем договаривались. Получили удовольствие от игры.

    – Насколько сложно выходить на замену, когда твоя команда крупно ведет в счете?

    – На замену всегда нелегко выходить. Я получил установку тренерского штаба обострить игру, играть вперед, на атаку, что я и старался делать. В каких-то моментах получалось, в каких-то – нет. Вливаюсь потихоньку в коллектив, в командную игру. Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует «Краснодар», получаю удовольствие от игры.

    Мой гол? Хорошо, что поулчилось отличиться во втором матче за новую команду. Будем надеяться, что буду продолжать в том же духе. Главное — приносить пользу команде. Без разницы — голами, передачами или просто хорошей игрой.

    Напомним, что Шатов перешел в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.02.2018 21:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 февраля 2018, 00:10

      А вот моей сотруднице, кстати, очень нравится Галицкий !

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > APchelov 11 февраля 2018, 11:20

      А если бы Галицкий просил милостыню под мостом, сотрудница своё мнение поменяла бы ?

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 10 февраля 2018, 23:14

      пока это тренировки, надо подождать матчей в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2018, 22:47

      Согласен с Олегом, мне тоже очень нравится футбол, в который играет Краснодар. А кто эту игру поставил команде? Тренер естественно. За что же тогда так обсирают Шалимова? Может этим дилетантам мнение известного игрока Шатова что-то подскажет.

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 февраля 2018, 22:45

      ВСЕМ 5 МОЛОДЦЫ........

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