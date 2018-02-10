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  • Шатов: «Мне очень нравится футбол, который демонстрирует «Краснодар»

Шатов: «Мне очень нравится футбол, который демонстрирует «Краснодар»

10 февраля 2018, 21:36
6

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов прокомментировал результат товарищеского матча против «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1).

– Хорошая игра, добились результата, выиграли. Считаю, что показали хороший комбинационный футбол, создали много моментов. Действовали так, как говорил тренерский штаб на установке. Думаю, ребята выполнили все, о чем договаривались. Получили удовольствие от игры.

– Насколько сложно выходить на замену, когда твоя команда крупно ведет в счете?

– На замену всегда нелегко выходить. Я получил установку тренерского штаба обострить игру, играть вперед, на атаку, что я и старался делать. В каких-то моментах получалось, в каких-то – нет. Вливаюсь потихоньку в коллектив, в командную игру. Мне очень нравится тот футбол, который демонстрирует «Краснодар», получаю удовольствие от игры.

Мой гол? Хорошо, что поулчилось отличиться во втором матче за новую команду. Будем надеяться, что буду продолжать в том же духе. Главное — приносить пользу команде. Без разницы — голами, передачами или просто хорошей игрой.

Напомним, что Шатов перешел в «Краснодар» из «Зенита» на правах аренды.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Хэбэй Чайна Форчун Краснодар Шатов Олег
Комментарии (6)
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Бугимен
1518291940
ВСЕМ 5 МОЛОДЦЫ........
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DOCTOR PENALTY
1518292044
Согласен с Олегом, мне тоже очень нравится футбол, в который играет Краснодар. А кто эту игру поставил команде? Тренер естественно. За что же тогда так обсирают Шалимова? Может этим дилетантам мнение известного игрока Шатова что-то подскажет.
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portero
1518293669
пока это тренировки, надо подождать матчей в РФПЛ
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APchelov
1518297052
А вот моей сотруднице, кстати, очень нравится Галицкий !
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