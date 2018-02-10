Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»

«Краснодар» в товарищеском поединке нанес разгромное поражение «Хэбэй Чайна Форчун», забив семь голов.

Покер на свой счет записал нападающий «быков» Федор Смолов. Также один из мячей в сетку ворот китайской команды отправил новичок «горожан» Олег Шатов.

Примечательно, что ранее «Хэбэй Чайна Форчун» встречался с московским «Спартаком» и обыграл его со счетом 2:1.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 7:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 24; 2:0 – Смолов, 28; 3:0 – Смолов, 43; 4:0 – Мамаев, 55; 5:0 – Петров, 57; 6:0 – Смолов, 73; 6:1 – Донг, 81; 7:1 – Шатов, 82.