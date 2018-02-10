Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»

Думаю, что победы в предсезонных товарняках ничего не значат и никакую професиональную команду вдохновлять не могут. Иначе считают только достаточно молодые болельщики. Помню как Зенит одержал свою рекордную победу в февральском кубке Гранаткина над глубом высшей лиги Торпедо Кутаиси (8:1), а потом так вяло начал чемпионат, что впервые в истории вылетел в пердив. Да что вспомнить истории 30-летней давности, если только что тот же Зенит выиграл три товарняка у чемпионов Дании, Китая и Чехии, а потом после смены тренировочного режима слил любительской команде из Дании. Уверен, сыграй Спартак сейчас с Краснодаром шансы были бы 50 на 50. Футболисты-профессионалы это понимают, и оттого ни вдохновляющего ни угнетающего действия такие победы и поражения не оказывают.
«Краснодар» в товарищеском поединке нанес разгромное поражение «Хэбэй Чайна Форчун», забив семь голов.
Покер на свой счет записал нападающий «быков» Федор Смолов. Также один из мячей в сетку ворот китайской команды отправил новичок «горожан» Олег Шатов.
Примечательно, что ранее «Хэбэй Чайна Форчун» встречался с московским «Спартаком» и обыграл его со счетом 2:1.
Товарищеский матч
Краснодар (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 7:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 24; 2:0 – Смолов, 28; 3:0 – Смолов, 43; 4:0 – Мамаев, 55; 5:0 – Петров, 57; 6:0 – Смолов, 73; 6:1 – Донг, 81; 7:1 – Шатов, 82.