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    Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»

    «Краснодар» в товарищеском поединке нанес разгромное поражение «Хэбэй Чайна Форчун», забив семь голов.

    Покер на свой счет записал нападающий «быков» Федор Смолов. Также один из мячей в сетку ворот китайской команды отправил новичок «горожан» Олег Шатов.

    Примечательно, что ранее «Хэбэй Чайна Форчун» встречался с московским «Спартаком» и обыграл его со счетом 2:1.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 7:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Смолов, 24; 2:0 – Смолов, 28; 3:0 – Смолов, 43; 4:0 – Мамаев, 55; 5:0 – Петров, 57; 6:0 – Смолов, 73; 6:1 – Донг, 81; 7:1 – Шатов, 82.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 18:55
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 февраля 2018, 13:57

      Думаю, что победы в предсезонных товарняках ничего не значат и никакую професиональную команду вдохновлять не могут. Иначе считают только достаточно молодые болельщики. Помню как Зенит одержал свою рекордную победу в февральском кубке Гранаткина над глубом высшей лиги Торпедо Кутаиси (8:1), а потом так вяло начал чемпионат, что впервые в истории вылетел в пердив. Да что вспомнить истории 30-летней давности, если только что тот же Зенит выиграл три товарняка у чемпионов Дании, Китая и Чехии, а потом после смены тренировочного режима слил любительской команде из Дании. Уверен, сыграй Спартак сейчас с Краснодаром шансы были бы 50 на 50. Футболисты-профессионалы это понимают, и оттого ни вдохновляющего ни угнетающего действия такие победы и поражения не оказывают.

      0
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 11 февраля 2018, 13:04

      Сб.СССР была чемпионом мира по товарищеским матчам..

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 февраля 2018, 12:06

      Краснодар забил 7 китайцам ,а Спартак забил 4 Краснодару перед паузой в чемпионате

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 11 февраля 2018, 11:03

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 февраля 2018, 08:11

      Допишите что в чемпионате Спартак выиграл два раза у Краснодара)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 февраля 2018, 07:49

      Это были товарищеские игры -в официальных играх видно будет кто есть кто.

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      Рейтинг: -45

      stream15 11 февраля 2018, 00:25

      Резльтативно сыграно

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2018, 22:57

      Когда Смолов пришёл в Краснодар, он начал тренироваться под руководством тренера, который отвечал за группу атаки ( кроме общекомандных тренировок), Фёдор раскрылся по-новому, стабильно начал забивать. Коллеги, кто-нибудь знает фамилию этого тренера? Сегодня Федя сделал покер, значит время в Краснодаре не проходит даром.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > DOCTOR PENALTY 11 февраля 2018, 07:30

      Забивать он начал у Тарханова в Урале! В весенний части чемпионата 7 голов. А потом уже был Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 10 февраля 2018, 22:45

      В предверии ЧМ такая результативность Феди - как бальзам на душу.

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 февраля 2018, 22:40

      МОЛОДЦЫ БЫКИ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

      3
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