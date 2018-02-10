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  • Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»

Товарищеский матч. «Краснодар» забил семь голов «Хэбэй Чайна Форчун», которому ранее проиграл «Спартак»

10 февраля 2018, 18:55
20

«Краснодар» в товарищеском поединке нанес разгромное поражение «Хэбэй Чайна Форчун», забив семь голов.

Покер на свой счет записал нападающий «быков» Федор Смолов. Также один из мячей в сетку ворот китайской команды отправил новичок «горожан» Олег Шатов.

Примечательно, что ранее «Хэбэй Чайна Форчун» встречался с московским «Спартаком» и обыграл его со счетом 2:1.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Хэбэй Чайна Форчун (Китай) – 7:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 24; 2:0 – Смолов, 28; 3:0 – Смолов, 43; 4:0 – Мамаев, 55; 5:0 – Петров, 57; 6:0 – Смолов, 73; 6:1 – Донг, 81; 7:1 – Шатов, 82.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Хэбэй Чайна Форчун Краснодар Спартак
Комментарии (20)
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OfaZavr
1518278602
вот это Фёдор озверел аж покер положил, молодец!
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upiter622
1518278882
Браво Смолов,держитесь москали,ну и бомжик!)))
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OOOVVV.
1518279178
Покер Смолова великолепен, как СпаМ умудрился проиграть такому клубу? Молодцы Быки.
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insider_retro
1518280749
Непринуждённо и с энтузиазмом проверили готовность команды к атакующим действиям! Форвард, вроде готов, и даже его закадычный ассистент отличился!)))
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zigbert
1518281071
Пусть и товарищеский,но такие победы вдохновляют команду.
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Полная Канистра
1518281783
катком прошли по этому чайнику молодцы!!!!!!
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Axe111
1518283145
Продажный и немощный спартачок
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Бугимен
1518291648
МОЛОДЦЫ БЫКИ,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
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Черкизовский Кот
1518291958
В предверии ЧМ такая результативность Феди - как бальзам на душу.
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Нострадамус_Саша
1518343447
Сб.СССР была чемпионом мира по товарищеским матчам..
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