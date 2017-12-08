Источник: Маскерано предложили в Китае трехкратное увеличение зарплаты

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано близок к переходу в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы предлагают аргентинскому игроку зарплату в 13,5 миллионов евро в год. Эти цифры в три раза больше тех денег, которые Маскерано зарабатывает в «Барселоне».

Трансфер может состояться уже зимой. Маскерано обещают регулярную практику и работу с соотечественником Мануэлем Пеллегрини.

В этом сезоне испанской Примеры Маскерано сыграл за «Барселону» шесть матчей. Ранее сообщалось, что он принял решение покинуть каталонскую команду.