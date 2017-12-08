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    • Источник: Маскерано предложили в Китае трехкратное увеличение зарплаты

    Источник: Маскерано предложили в Китае трехкратное увеличение зарплаты

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано близок к переходу в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». Китайцы предлагают аргентинскому игроку зарплату в 13,5 миллионов евро в год. Эти цифры в три раза больше тех денег, которые Маскерано зарабатывает в «Барселоне».

    Трансфер может состояться уже зимой. Маскерано обещают регулярную практику и работу с соотечественником Мануэлем Пеллегрини.

    В этом сезоне испанской Примеры Маскерано сыграл за «Барселону» шесть матчей. Ранее сообщалось, что он принял решение покинуть каталонскую команду.

    Источник: Diario Gol

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    08.12.2017 20:07
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    Комментарии (2)
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    Gornostay
    1512824819
    ну и ехай,чего тут думать))
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    ologreds
    1694991773
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