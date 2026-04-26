«Флуминенсе» – «Шапекоэнсе»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

26 апреля 2026 9:47
Флуминенсе - Шапекоэнсе
27 апр. 2026, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
27 апреля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоится матч 13-го тура бразильской Серии А, в котором «Флуминенсе» примет «Шапекоэнсе». Встреча одного из лидеров чемпионата и главного аутсайдера обещает стать серьeзным испытанием для гостей. «Трeхцветные» продолжают борьбу за чемпионство, а «Шапе» находятся в катастрофическом положении.

«Флуминенсе»

«Трeхцветные» подходят к матчу после волевой гостевой победы над «Сантосом» со счeтом 3:2. Команда стабильно забивает на протяжении 15 последних матчей Серии А и демонстрирует неплохую результативность – 5 голов в пяти последних играх. Джон Кеннеди с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. На своeм поле «Флуминенсе» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей. Исторически команда доминирует над «Шапекоэнсе», не проигрывая в 6 последних очных матчах.

«Шапекоэнсе»

Гости переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 10 последних матчей Серии А. Разгромное поражение от «Ботафого» (1:4) в прошлом туре стало очередным подтверждением глубочайшего кризиса. Оборона «Шапекоэнсе» является худшей в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Атака также оставляет желать лучшего – всего 2 гола за тот же отрезок. Марсиньо с 5 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром.

Факты о командах

«Флуминенсе»

  • Забивает в 15 последних матчах Серии А
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 последних матчах против «Шапекоэнсе»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Шапекоэнсе»

«Шапекоэнсе»

  • Не может выиграть в 10 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 5 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • Проигрывает в 6 последних очных матчах против «Флуминенсе»

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Шапекоэнсе»

Разница в классе между командами очевидна. «Флуминенсе» стабильно забивает в 15 последних матчах и имеет впечатляющее историческое доминирование над «Шапекоэнсе». Гости пропускают в огромных количествах и являются главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу хозяев с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Флуминенсе» с форой (-1.5) – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 2.5

Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе Флуминенсе
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
