27 апреля на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти состоится центральный матч 13-го тура бразильской Серии А, в котором «Атлетико Минейро» примет «Фламенго». Встреча одного из грандов бразильского футбола, переживающего игровой кризис, и лидера чемпионата, находящегося в отличной форме.

«Атлетико Минейро»

«Гало» подходят к матчу после гостевого поражения от «Куритибы» (0:2), которое стало очередным подтверждением проблем. Команда пропускает в трeх последних матчах и в шести последних встречах во всех турнирах. Халк с 5 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. На своeм поле «Атлетико Минейро» традиционно силeн и одержал пять побед подряд, что даeт определeнные надежды болельщикам.

«Фламенго»

«Менгао» находятся в отличной форме и одержали три победы подряд в Серии А. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Педро Абреу с 13 голами в 27 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Фламенго» забивает в шести последних матчах и не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против «Атлетико Минейро».

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

Пропускает в 3 последних матчах Серии А

Победа в 5 последних матчах дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 6 последних матчах во всех турнирах

«Фламенго»

Победа в 3 последних матчах Серии А

Забивает в 3 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против «Атлетико Минейро»

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Фламенго»

«Атлетико Минейро» традиционно силeн на «Минейрао» и одержал пять побед подряд дома. Однако «Фламенго» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую результативность. Гости удачно играют в Белу-Оризонти и не проигрывают в 6 из 8 последних визитов. Ожидаем результативный футбол, где преимущество будет у «Фламенго».

