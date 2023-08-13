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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань Холдинг - Севастополь
Кубань Холдинг - Севастополь: обзор матча 13 августа 2023
Кубань Холдинг
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
7 : 0
Завершен
Севастополь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кубань Холдинг - Севастополь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Севастополь
0 : 2
31.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Чайка-М
1 : 4
24.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Севастополь
2 : 2
17.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Динамо-2 Мх
0 : 6
11.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Севастополь
2 : 0
03.10.2026
Заря Луганск РФ
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