Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Севастополь - Динамо-2 Мх: обзор матча 18 апреля 2026

Севастополь
18.04.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Динамо-2 Мх
45' С. Рубан 76' С. Рубан
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Севастополь - Динамо-2 Мх
Завершен
ГОЛ! 2:0! Станислав Рубан
76'
Замена
️️️️➡️️ Юрий Максимов
73'
ГОЛ! 1:0! Станислав Рубан
45'
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севастополь
91
Максим Вертиев
ВР
37
Лев Потапов
ПЗ
6
Амет Дугу
ЦП
88
Юрий Максимов
ПП
9
Станислав Рубан
ЦФ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Статистика матча Севастополь - Динамо-2 Мх
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
СОК «Севастополь»
Новости команд
Все
Севастополь
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Севастополь
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+