Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Севастополь: обзор матча 25 апреля 2026

Шахтер Донецк РФ
25.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Севастополь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шахтер Донецк РФ - Севастополь
Завершен
90' +1
Замена
️️️️➡️️ Серафим Абзалилов
89'
Замена
️️️️➡️️ Бекхан Алиев
Желтая карточка
Дмитрий Карташов
87'
Желтая карточка
Данил Степанов
86'
Замена
️️️️➡️️ Магомед Темишев
82'
Замена
️️️️➡️️ Илья Захаров
81'
Замена
️️️️➡️️ Руслан Суанов
81'
78'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Гевлич
78'
Замена
️️️️➡️️ Юрий Максимов
Замена
️️️️➡️️ Гамид Джамуев
75'
Замена
️️️️➡️️ Тимур Касимов
74'
64'
Желтая карточка
Станислав Рубан
45' +1
Желтая карточка
Юрий Максимов
Желтая карточка
Гамид Джамуев
44'
31'
Замена
️️️️➡️️ Редван Османов
Желтая карточка
Руслан Суанов
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
13
Олег Булатников
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЛЗ
91
Андрей Трофимов
ПЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
8
Дмитрий Карташов
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЛП
19
Илья Гаврильчик
ЦП
94
Илья Детенышев
ПП
9
Максим Дегтярёв
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Севастополь
91
Максим Вертиев
ВР
44
Леонид Загребельный
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЛЗ
17
Максим Супрун
ЛЗ
29
Дмитрий Пигулевский
ПЗ
40
Халид Шахтиев
ПЗ
25
Зеки Алиев
ПЗ
10
Дмитрий Ливанов
ЛП
7
Виталий Мироненко
ЦП
6
Амет Дугу
ПП
9
Станислав Рубан
ЦФ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Шахтер Донецк РФ
27
Илья Захаров
ЛЗ
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
22
Магомед Темишев
ПЗ
18
Гамид Джамуев
ЦП
31
Тимур Касимов
ПП
9
Руслан Суанов
ЦФ
Севастополь
77
Бекхан Алиев
ЛЗ
11
Владислав Гевлич
ЛЗ
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
52
Максим Исаев
ЦЗ
5
Серафим Абзалилов
ПЗ
8
Редван Османов
ЛП
88
Юрий Максимов
ЦП
3-2-3-1
54
Шиханматов
25
Степанов
14
Щербань
13
Булатников
2
Хозин
8
Карташов
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
94
Детенышев
9
Дегтярёв
3-2-3-1
91
Вертиев
40
Шахтиев
44
Загребельный
37
Потапов
25
Алиев
17
Супрун
6
Дугу
7
Мироненко
10
Ливанов
9
Рубан
27
Захаров
27
Захаров
22
Темишев
22
Темишев
18
Джамуев
18
Джамуев
31
Касимов
31
Касимов
9
Суанов
9
Суанов
77
Алиев
77
Алиев
11
Гевлич
11
Гевлич
5
Абзалилов
5
Абзалилов
8
Османов
8
Османов
88
Максимов
88
Максимов
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Севастополь
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
52
Максим Исаев
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
5
Никита Химичев
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
4
Айрат Мусин
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
33
Никита Супагин
ЦЗ
Остались в запасе
88
Ростислав Тыщенко
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
52
Максим Исаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Станислав Гудзикевич
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Севастополь
4
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
18
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
D. Magomedov
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Севастополь
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+