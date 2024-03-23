Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне

«Севастополь» попал в ДТП по пути из Дагестана, где отменили матч Второй лиги против «Легиона».
«Клубный автобус попал в ДТП в районе населeнного пункта Кошкельды (Чеченская Республика). В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло и в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы.
В настоящее время команда ждет другой автобус, который следует из Каспийска. Ожидается, что через час-полтора «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», – написали крымчане.
- «Севастополь» должен был начать 2-й сезон во Второй лиге.
- Матч с «Легионом» отменили из-за теракта в Москве.
- Завтра, 24 марта, в России будет день траура.