Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне

«Севастополь» попал в ДТП по пути из Дагестана, где отменили матч Второй лиги против «Легиона».

«Клубный автобус попал в ДТП в районе населeнного пункта Кошкельды (Чеченская Республика). В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло и в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы.

В настоящее время команда ждет другой автобус, который следует из Каспийска. Ожидается, что через час-полтора «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», – написали крымчане.