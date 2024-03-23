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    Автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне

    «Севастополь» попал в ДТП по пути из Дагестана, где отменили матч Второй лиги против «Легиона».

    «Клубный автобус попал в ДТП в районе населeнного пункта Кошкельды (Чеченская Республика). В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло и в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы.

    В настоящее время команда ждет другой автобус, который следует из Каспийска. Ожидается, что через час-полтора «Севастополь» продолжит путь в сторону дома», – написали крымчане.

    • «Севастополь» должен был начать 2-й сезон во Второй лиге.
    • Матч с «Легионом» отменили из-за теракта в Москве.
    • Завтра, 24 марта, в России будет день траура.

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    Источник: телеграм-канал «Севастополя»

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