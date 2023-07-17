Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием наказать РФС.

«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские внутренние чемпионаты.

Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм.

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» Ялта провели первые матчи во Втором российском дивизионе.

Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола.

В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», – говорится в письме.