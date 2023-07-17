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    • Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге

    Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге

    Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием наказать РФС.

    «Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские внутренние чемпионаты.

    Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм.

    Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» Ялта провели первые матчи во Втором российском дивизионе.

    Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола.

    В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», – говорится в письме.

    • УЕФА запретил клубам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.
    • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.
    • В Fonbet Кубке России «Севастополь» и «Рубин» играть не будут.

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    Источник: Sports.ru

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    17.07.2023 21:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2799

      BlackMurder 18 минут назад

      Футбол, что в России, педокраине, америки , штурции и прочего хлама можно назвать любительским , ибо играть не умеют, есть только апл, примера, серия а, Бундеслига, ну и Франция за счет псж , пытается там пищать чет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6212

      AtticusFinch 1 час назад

      Бедные люди, мне их даже немного жаль( Они реально поверили в себя и думают , что им весь мир сочувствует и что-то должен ! до них даже не доходит, что все , для них сделанное, это только для того, чтобы насрать России!А на них все плевать хотели с высокой горки,а когда все закончится, они отвернутся от них и забудут, как про какой нибудь Вьетнам или Косово!

      3
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      Рейтинг: +12328

      BRO_football 1 час назад

      Да пусть делают что хотят. Хуже уже не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      russkiisergei 1 час назад

      плять! страны нет, а федерация футбола есть. смешно же есть!!!

      2
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      Рейтинг: +6212

      AtticusFinch 1 час назад

      Она постоянно что-то требует или клянчит... третьего не дано...странное поведение...такое ощущение, что им во всем Мире постоянно что-то должны...

      2
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      Рейтинг: +11568

      "supermax" > AtticusFinch 49 минут назад

      Люди море чёрное выкопали... Поуважительнее надо быть... Ахахах

      3
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      Рейтинг: +6212

      AtticusFinch > "supermax" 22 минуты назад

      Вы забыли добавить, что древние укры его выкопали ложкой!!!

      1
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      Рейтинг: +14872

      R_a_i_n 2 часа назад

      Украина вновь идёт на йух... Или кто-то думает иначе?

      5
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      Рейтинг: +12263

      ВетеR > R_a_i_n 1 час назад

      РФС уже давно там ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14872

      R_a_i_n > ВетеR 1 час назад

      да и ты тоже...

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