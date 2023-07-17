Украина вновь потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА в связи с дебютом крымских клубов во Второй лиге

Футбол, что в России, педокраине, америки , штурции и прочего хлама можно назвать любительским , ибо играть не умеют, есть только апл, примера, серия а, Бундеслига, ну и Франция за счет псж , пытается там пищать чет
Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием наказать РФС.
«Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы в российские внутренние чемпионаты.
Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм.
Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 «Севастополь» и «Рубин» Ялта провели первые матчи во Втором российском дивизионе.
Мы расцениваем такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решения УЕФА об особом статусе крымского футбола.
В свете вышеупомянутого УАФ вновь обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи», – говорится в письме.
- УЕФА запретил клубам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.
- Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.
- В Fonbet Кубке России «Севастополь» и «Рубин» играть не будут.