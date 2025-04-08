Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности

В ночь на 8 апреля автобус с игроками «Ростова-2» оказался в опасной ситуации.
Транспортное средство не вписалось в поворот на склоне и подвисло одним колесом в воздухе.
В таком положении автобус находился более трех часов – выехать ему помогли местные жители.
«Ростов-2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью.
Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом.
Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли нашему автобусу выбраться и продолжить путь до отеля.
Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!» – говорится в заявлении.
- «Ростов-2» ехал на матч с ялтинским «Рубином».
- Они сыграют в среду, 9 апреля.
Источник: телеграм-канал «Ростова-2»