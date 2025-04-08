Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности

В ночь на 8 апреля автобус с игроками «Ростова-2» оказался в опасной ситуации.

Транспортное средство не вписалось в поворот на склоне и подвисло одним колесом в воздухе.

В таком положении автобус находился более трех часов – выехать ему помогли местные жители.

«Ростов-2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью.

Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом.

Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли нашему автобусу выбраться и продолжить путь до отеля.

Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!» – говорится в заявлении.