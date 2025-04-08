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Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности

Сегодня, 15:35
2

В ночь на 8 апреля автобус с игроками «Ростова-2» оказался в опасной ситуации.

Транспортное средство не вписалось в поворот на склоне и подвисло одним колесом в воздухе.

В таком положении автобус находился более трех часов – выехать ему помогли местные жители.

«Ростов-2» выражает искреннюю благодарность жителям Ялты за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, которая произошла этой ночью.

Наша команда отправилась на очередной выезд, но автобус не «вписался» в поворот и подвис одним колесом.

Неравнодушные горожане пришли на помощь и помогли нашему автобусу выбраться и продолжить путь до отеля.

Большое вам спасибо, ялтинцы, за вашу отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту!» – говорится в заявлении.

  • «Ростов-2» ехал на матч с ялтинским «Рубином».
  • Они сыграют в среду, 9 апреля.

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Источник: телеграм-канал «Ростова-2»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ростов-2 Рубин Я
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1744116225
Ну шо за новость, шо за сюжэт, ну это же мировая сэнсация, как так умудрились, да еще и без потерь, это же надо так спровоцировать автобус, что он захотел самоликвидироваться...таки достали автобус своими бэсталковыми покатушками
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В "Спартаке" играют прост
1744116509
Бэздцельнер!!! Браво!
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