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Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

17 июля 2023, 07:38
3

«Севастополь» и ялтинский «Рубин» в воскресенье, 16 июля, сыграли во Второй лиге.

Это первые матчи крымских команд в турнире.

«Севастополь» дома победил ростовский СКА со счетом 3:1.

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Биологом» – 1:1.

  • УЕФА запретил клубам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.
  • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.
  • В Fonbet Кубке России «Севастополь» и «Рубин» играть не будут.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Севастополь Рубин Я Биолог-Новокубанск СКА-Ростов
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1689575395
С почином!
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Эном айс
1689576478
"Лиха беда начало. Семь бед-один ответ. Собаки лают-караван идёт." И пошли все в жопу.
Ответить
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