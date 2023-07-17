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    Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

    «Севастополь» и ялтинский «Рубин» в воскресенье, 16 июля, сыграли во Второй лиге.

    Это первые матчи крымских команд в турнире.

    «Севастополь» дома победил ростовский СКА со счетом 3:1.

    «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Биологом» – 1:1.

    • УЕФА запретил клубам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.
    • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.
    • В Fonbet Кубке России «Севастополь» и «Рубин» играть не будут.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5028

      Эном айс 23 минуты назад

      "Лиха беда начало. Семь бед-один ответ. Собаки лают-караван идёт."

      И пошли все в жопу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14790

      R_a_i_n 41 минуту назад

      С почином!

      1
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