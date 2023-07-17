Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге

«Севастополь» и ялтинский «Рубин» в воскресенье, 16 июля, сыграли во Второй лиге.

Это первые матчи крымских команд в турнире.

«Севастополь» дома победил ростовский СКА со счетом 3:1.

«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Биологом» – 1:1.