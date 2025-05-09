10 мая на «СКС-Арене» в Севастополе состоится матч Второй лиги Б между хозяевами и командой «Астрахань». Оба коллектива стремятся закрепиться в турнирной таблице и улучшить свои позиции. «Севастополь» показывает неоднозначные результаты с уклоном в ничейные исходы, тогда как «Астрахань» прибавила в атакующих действиях, но остаeтся уязвимой в обороне. Матч обещает быть упорным и напряжeнным, с хорошими шансами на обмен голами.

«Севастополь»

«Севастополь» после 8 туров располагается на 6-й строчке с 13 очками. Команда сыграла вничью три последних матча подряд, демонстрируя тенденцию к осторожной и выверенной игре. За последние 5 встреч было забито лишь 4 мяча и пропущено 7, что указывает на проблемы с реализацией при нестабильной защите. Лидер нападения Редван Османов уже отметился 4 голами в 3 матчах, но даже его активность пока не позволяет команде стабильно набирать максимум очков.

«Астрахань»

«Астрахань» занимает 12-е место с 7 очками после 8 туров, но несмотря на низкое положение, команда значительно прибавила в атаке. В последних 5 матчах она забила 10 мячей и пропустила 8, что говорит о зрелищном стиле с высокой результативностью и слабостью в защите. Особо стоит отметить, что «Астрахань» забивает минимум один мяч уже в 4 турах подряд и готова дать бой даже на выезде, несмотря на имеющиеся проблемы с обороной.

Факты о командах:

«Севастополь»

Играет вничью в 3 последних матчах.

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).

13 очков после 8 туров.

«Астрахань»

Забивает в 4 последних матчах подряд.

В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.60 – пропущенных (последние 5 игр).

7 очков после 8 туров.

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 6 Забитых мячей 6 2 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Севастополь 1 : 0 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур Астрахань 5 : 2 Севастополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур Севастополь 3 : 1 Астрахань

Прогноз на матч «Севастополь» – «Астрахань»

Матч обещает быть напряжeнным и непредсказуемым. «Севастополь» демонстрирует осторожную игру с частыми ничейными результатами, в то время как «Астрахань» показывает смелый атакующий стиль при уязвимой защите. Учитывая, что обе команды часто пропускают и «Астрахань» стабильно забивает, высока вероятность обмена голами. Скорее всего, матч завершится результативной ничьeй с минимальным перевесом по забитым мячам, учитывая мотивацию гостей и осторожность хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки: