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Прогноз на точный счет матча «Севастополь» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:22
Севастополь - Астрахань
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
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6.1
Точный счёт 1:1
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10 мая на «СКС-Арене» в Севастополе состоится матч Второй лиги Б между хозяевами и командой «Астрахань». Оба коллектива стремятся закрепиться в турнирной таблице и улучшить свои позиции. «Севастополь» показывает неоднозначные результаты с уклоном в ничейные исходы, тогда как «Астрахань» прибавила в атакующих действиях, но остаeтся уязвимой в обороне. Матч обещает быть упорным и напряжeнным, с хорошими шансами на обмен голами.

«Севастополь»

«Севастополь» после 8 туров располагается на 6-й строчке с 13 очками. Команда сыграла вничью три последних матча подряд, демонстрируя тенденцию к осторожной и выверенной игре. За последние 5 встреч было забито лишь 4 мяча и пропущено 7, что указывает на проблемы с реализацией при нестабильной защите. Лидер нападения Редван Османов уже отметился 4 голами в 3 матчах, но даже его активность пока не позволяет команде стабильно набирать максимум очков.

«Астрахань»

«Астрахань» занимает 12-е место с 7 очками после 8 туров, но несмотря на низкое положение, команда значительно прибавила в атаке. В последних 5 матчах она забила 10 мячей и пропустила 8, что говорит о зрелищном стиле с высокой результативностью и слабостью в защите. Особо стоит отметить, что «Астрахань» забивает минимум один мяч уже в 4 турах подряд и готова дать бой даже на выезде, несмотря на имеющиеся проблемы с обороной.

Факты о командах:

«Севастополь»

  • Играет вничью в 3 последних матчах.
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 13 очков после 8 туров.

«Астрахань»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд.
  • В среднем 2.00 гола за матч в атаке, 1.60 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 7 очков после 8 туров.

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
6
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Севастополь
1 : 0
10.05.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Астрахань
5 : 2
26.10.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Севастополь
3 : 1
25.09.2024
Астрахань

Прогноз на матч «Севастополь» – «Астрахань»

Матч обещает быть напряжeнным и непредсказуемым. «Севастополь» демонстрирует осторожную игру с частыми ничейными результатами, в то время как «Астрахань» показывает смелый атакующий стиль при уязвимой защите. Учитывая, что обе команды часто пропускают и «Астрахань» стабильно забивает, высока вероятность обмена голами. Скорее всего, матч завершится результативной ничьeй с минимальным перевесом по забитым мячам, учитывая мотивацию гостей и осторожность хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.85

6.1
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Астрахань Севастополь
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