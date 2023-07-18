«15 километров мы ехали задним ходом»: оператор ростовского СКА – об атаке на Крымский мост

Видеооператор ростовского СКА Владимир Попов раскрыл обстоятельства, в которые попала команда во время атаки на Крымский мост. Автобус клуба был в эпицентре и едва не провалился в воду.

Мост был атакован в ночь с 16 на 17 июля.

Из-за атаки погибли 2 человека.

СКА возвращался с матча 2-й лиги против «Севастополя» (1:3).

«Мы проехали почти 15 километров, арку проехали. Руководство клуба сидит впереди, увидели из‑под земли вспышку, дым повалил, водитель автоматически стал притормаживать, потихоньку встали. Пошли смотреть, а там провал. Взрыва мы не слышали, звукового сигнала не было. Пока стали думать, что делать, водитель пошел к поджимающим сзади машинам, сказал: «Разворачивайтесь, там пролета нет».

У автобуса лопнуло лобовое стекло. 15 километров сдавали задом, потому что автобус не мог развернуться. Видели специальные службы, военные машины, сразу понятно, что чрезвычайная ситуация.

Паромы не ходят, стоит очередь. Начали созваниваться с руководством клуба. Слава богу, проблему решили, нам помогли взять билеты на поезд. Все вместе нормально ехали, никаких проблем», – сказал Попов.