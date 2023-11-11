Защитник «Севастополя» высказался про обстрелы Крыма

Футболист «Севастополя» Лев Потапов ответил на вопросы о жизни в Крыму в условиях украинских атак на полуостров.

«Когда появился вариант с «Севастополем», родным и друзьям не говорил, куда поехал. Они это узнали только из новостей, когда я первый гол забил.

Конечно, была боязнь, взвешивал, нужно ли мне это. Созванивался с тренером, мне сказали: «В принципе, все спокойно, только беспилотники летают, приезжай». Я приехал, а через неделю прилетело в судостроительный завод. Он находился в двух остановках от места, где я снимаю квартиру.

И это все ночью. Удар был такой силы, что подумал: у меня балконная рама через входную дверь выйдет. Естественно, проснулся. Слышу: хлопки, ПВО работает, сбивает что-то в небе. Я выглянул в окно – там вспышки. Было тяжело заснуть – постоянно ждешь, будет ли еще.

Когда пришел на тренировку, мне ребята говорят: «Ты как?» – «Как, как? Просто смотрю, а у меня из шкафов вещи сами в сумку собираются».

Раньше видел интервью людей из прифронтовых районов, которые говорили: «Мы привыкли». Никогда этого не понимал, пока сам сюда не приехал. Но это действительно так – привыкаешь. Да, бывают хлопки. Естественно, сбивают ракеты и беспилотники.

Как бы страшно это ни звучало, но сейчас, если начинается сирена, ты просто завариваешь себе чай и можешь спокойно пообщаться с друзьями по телефону. Рассказываешь им: «Вот там сбили столько-то ракет, там – столько-то». – «Как ты спокойно к этому относишься». Привык. Есть какое-то внутреннее ощущение спокойствия.

По телевидению постоянно транслируются инструкции, как надо вести себя при сиренах или хлопках. Если находитесь в транспорте, нужно выйти из него. И весь транспорт прекращает работу.

По городу развешены таблички, как пройти к укрытию – сколько метров, в какую сторону. Была проблема, что некоторые из укрытий оказывались закрыты. В интернете это обсуждали, но сейчас затихло все – значит вопрос решен.

Если находишься дома, то нужно отойти от окон и спрятаться за несущей стеной. Выполняй эти меры безопасности – и все будет в порядке.

Когда работает сирена, это не означает, что прям сейчас уже что-то прилетит. Это значит, что засекли ракету или беспилотник – и у вас есть время, чтобы последовать в более спокойное место. Никакой паники нет. Сломя голову бежать не нужно.

Недели три назад сирены срабатывали каждый день. Потом неделю – вообще тишина, а сейчас – примерно через день. Недавно возвращались с выезда из Махачкалы. Два-три часа стояли у КПП, потому что Крымский мост закрыли.

Не страшно ли сейчас ездить по мосту? Когда только ехал в Крым на поезде, было страшно. Сейчас, когда проходим контроль, это уже привычно. Автобус загоняют в рентген-камеру, ты забираешь все вещи – идешь на досмотр. Нас там ребята уже узнают. С уважением относимся к их работе, все выполняем.

Дай Бог, чтобы все было спокойно. Если очереди нет, минут за 40 можно управиться. Мы обычно ночью мост проезжаем, когда народу не так много», – сказал Потапов в интервью Sports.ru.

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