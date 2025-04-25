26 апреля 2025 года в Севастополе на стадионе СКС-Арена состоится матч 7-го тура Вторая лига России, в котором местный «Севастополь» примет «Легион». Обе команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, и в предстоящем матче ожидается равная борьба. «Севастополь» находит свою силу в атаке, а «Легион» – в организации игры. Кто одержит победу в этой встрече, зависит от того, какая из команд сумеет преодолеть слабости в своей обороне.

«Севастополь»

«Севастополь» набрал 11 очков после 6 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует яркую атакующую игру: она забила 13 голов в 6 матчах, что делает еe самой результативной командой в турнире. В последних 5 играх команда забивает в среднем 2.2 гола за матч, что подтверждает еe атакующую мощь. Однако в обороне «Севастополь» выглядит не так уверенно: команда пропускает в среднем 2.2 гола за матч в последних играх. Это создает некоторые риски, особенно в матчах против более организованных команд. «Севастополь» не может победить в трех последних матчах, что также добавляет вопросы о стабильности их игры.

«Легион»

«Легион» набрал 10 очков после 6 туров и занимает 7-е место в таблице. Команда продемонстрировала отличные результаты в атаке, забив 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.8 гола за матч). В то же время «Легион» имеет стабильную защиту, пропуская в среднем 0.8 гола за игру, что является хорошим результатом в контексте турнира. В последних играх «Легион» забивает регулярно, что подтверждает их атакующую мощь, однако в выездных играх они также сталкиваются с трудностями. В последнем выездном матче команда потерпела поражение от «Дружбы», что подчеркивает их проблемы в гостевых играх.

Факты о командах

«Севастополь»

Набрал 11 очков после 6 туров и занимает 6-е место.

В последних 5 играх «Севастополь» забивает в среднем 2.2 гола за матч и пропускает 2.2 гола.

В 7 последних матчах «Севастополь» обязательно забивает.

Пропускает в 6 последних матчах.

«Легион»

Набрал 10 очков после 6 туров и занимает 7-е место.

В последних 5 играх «Легион» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 0.8 гола.

В последних 5 играх «Легион» обязательно забивает.

В выездных играх команда не так стабильна, проиграв 1 из последних 5 матчей.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур Легион 2 : 3 Севастополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур Севастополь 1 : 0 Легион

Прогноз на матч «Севастополь» – «Легион»

В предстоящем матче «Севастополь» будет фаворитом, учитывая свою атакующую мощь и преимущество домашнего стадиона. Однако их проблемы в обороне дают «Легиону» шанс на успех, особенно учитывая, что «Легион» регулярно забивает в последних играх и демонстрирует хорошую защиту. Тем не менее, несмотря на проблемы в обороне, «Севастополь» выглядит более опасной командой в атаке, что дает им небольшое преимущество.

С учетом текущей формы команд и их атакующих данных, наиболее вероятный исход – победа «Севастополя», но с возможностью, что обе команды смогут забить.

Рекомендованные ставки: