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Прогноз на точный счет матча «Динамо Ставрополь» – «Севастополь»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:06
Динамо Ставрополь - Севастополь
31 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
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6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Динамо Ставрополь»
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31 мая в рамках 12-го тура Второй лиги Б «Динамо Ставрополь» примет «Севастополь». Хозяева находятся в отличной форме и стремятся укрепить позиции в лидирующей тройке, тогда как гости пытаются выбраться из середины таблицы. Ожидается матч с плотной борьбой, тактическими акцентами и вниманием к обороне с обеих сторон.

«Динамо Ставрополь»

«Динамо Ставрополь» после 11 туров занимает третье место с 21 очком, не проигрывая на протяжении семи встреч. Команда демонстрирует стабильность как в атаке, так и в защите. За последние пять матчей динамовцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустили лишь 4 (0.80 за игру).

Ставропольцы уверенно выступают дома: две победы подряд всухую над «Нартом» и «Динамо-2 Махачкала», а также ничья с «Рубином Ялта». Ключевой фактор успеха – дисциплина в обороне и точечная реализация шансов в атаке.

«Севастополь»

Команда из Крыма занимает восьмое место с 17 очками и показывает переменные результаты. Тем не менее, «Севастополь» не проигрывает в пяти из семи последних матчей и набрал 5 очков в последних трeх турах.

За пять игр коллектив забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил столько же, демонстрируя относительно надeжную игру в обороне. Особо выделяется нападающий Редван Османов, забивший 4 гола в трeх матчах, благодаря чему команда выглядит острее впереди.

Факты о командах:

«Динамо Ставрополь»

  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Победы всухую в 2 из 3 домашних матчей

«Севастополь»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
2
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
0.75
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Динамо Ставрополь
2 : 0
09.11.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Севастополь
0 : 0
06.07.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
1 : 0
03.09.2023
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
23.07.2023
Севастополь

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Севастополь»

Форма хозяев позволяет рассматривать их как фаворита предстоящей встречи. При этом «Севастополь» способен навязать борьбу, особенно если Османов окажется в ударе. Однако общая структура игры гостей всe ещe не сбалансирована, и при хорошем контроле мяча у «Динамо» есть шансы дожать оппонента.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Динамо Ставрополь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Динамо Ставрополь» – коэффициент 6.00
  • Победа «Динамо Ставрополь» – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.0 – коэффициент 1.85

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Динамо Ставрополь»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Севастополь Динамо Ставрополь
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