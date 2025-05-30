31 мая в рамках 12-го тура Второй лиги Б «Динамо Ставрополь» примет «Севастополь». Хозяева находятся в отличной форме и стремятся укрепить позиции в лидирующей тройке, тогда как гости пытаются выбраться из середины таблицы. Ожидается матч с плотной борьбой, тактическими акцентами и вниманием к обороне с обеих сторон.

«Динамо Ставрополь»

«Динамо Ставрополь» после 11 туров занимает третье место с 21 очком, не проигрывая на протяжении семи встреч. Команда демонстрирует стабильность как в атаке, так и в защите. За последние пять матчей динамовцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустили лишь 4 (0.80 за игру).

Ставропольцы уверенно выступают дома: две победы подряд всухую над «Нартом» и «Динамо-2 Махачкала», а также ничья с «Рубином Ялта». Ключевой фактор успеха – дисциплина в обороне и точечная реализация шансов в атаке.

«Севастополь»

Команда из Крыма занимает восьмое место с 17 очками и показывает переменные результаты. Тем не менее, «Севастополь» не проигрывает в пяти из семи последних матчей и набрал 5 очков в последних трeх турах.

За пять игр коллектив забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил столько же, демонстрируя относительно надeжную игру в обороне. Особо выделяется нападающий Редван Османов, забивший 4 гола в трeх матчах, благодаря чему команда выглядит острее впереди.

Факты о командах:

«Динамо Ставрополь»

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Победы всухую в 2 из 3 домашних матчей

«Севастополь»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 2 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 0.75 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур Динамо Ставрополь 2 : 0 Севастополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур Севастополь 0 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур Севастополь 1 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Динамо Ставрополь 0 : 2 Севастополь

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Севастополь»

Форма хозяев позволяет рассматривать их как фаворита предстоящей встречи. При этом «Севастополь» способен навязать борьбу, особенно если Османов окажется в ударе. Однако общая структура игры гостей всe ещe не сбалансирована, и при хорошем контроле мяча у «Динамо» есть шансы дожать оппонента.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Динамо Ставрополь».

Рекомендованные ставки: