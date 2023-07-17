В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост

Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов отреагировал на ситуацию в Крыму после ночного теракта.

«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная Национальная Лига находится на связи с клубами.

В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин Ялта» в Краснодарском крае – прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», – сказал Измайлов.