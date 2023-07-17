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    • В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост

    В ФНЛ раскрыли план действий после террористической атаки на Крымский мост

    Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов отреагировал на ситуацию в Крыму после ночного теракта.

    «В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная Национальная Лига находится на связи с клубами.

    В первом туре в группе 1.1 вчера ростовский «СКА» играл с «Севастополем», пока команда находится в Крыму. «Рубин Ялта» в Краснодарском крае – прорабатываются варианты возвращения в Ялту через паромную переправу и железнодорожное сообщение.

    Что касается второго тура, где «Кубань Холдинг» должен будет сыграет в Ялте, а «Севастополь» отправится в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», – сказал Измайлов.

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    Источник: телеграм-канал Второй лиги

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