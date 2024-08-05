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  • Фанаты «Севастополя» возмущены неучастием в Фонбет Кубке России: «Чем мы хуже Медиалиги? Мы клубы-изгои?»

Фанаты «Севастополя» возмущены неучастием в Фонбет Кубке России: «Чем мы хуже Медиалиги? Мы клубы-изгои?»

5 августа 2024, 15:15
33

Фанатская группировка Ultras Action потребовала разъяснений, почему крымские клубы не попали в число участников нового розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Вот уже второй сезон «Севастополь» и «Рубин Ялта» выступают в ФНЛ 2Б наравне с материковыми командами. Но когда дело касается Кубка России, то нас не допускают к этому турниру. И никто внятно не может объяснить причину.

Первоначально мы не могли соревноваться с командами России по причине санкций ФИФА и УЕФА. Мы отнеслись к этому с пониманием, чтобы не подставлять страну. Но вот уже более двух лет наши клубы и сборная не выступают на международных турнирах.

Начинается новый сезон и новый розыгрыш – и нас просто не включают в список команд. Причину даже не озвучивают.

Медиалига и любительские команды имеют право выступать в кубке, а команды полуострова нет. Кто-то может это объяснить?

Вот уже 10 лет Крым – неотъемлемая часть России, согласно статье 65.1 Конституции РФ. Об этом же нам каждую весну рассказывают на концертах и праздниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Однако в отношении футбола мы видим, что на нас это не распространяется.

Мы не заслуживаем играть в кубке страны? Мы клубы-изгои? Чем мы хуже любителей или Медиалиги?

Объясните крымчанам причину недопуска футбольного клуба «Рубин Ялта», который занял второе место в прошлом сезоне в нашей группе!

Объясните севастопольцам, которые заполняли стадион на уровне команд ФНЛ, что их команда не имеет права выступать в кубке и защищать свои цвета!

Вы всем указываете, что Крым – это Россия. А в футбольном плане мы кто? Объясните это обычным любителям футбола! В своей стране мы не можем даже участвовать в розыгрыше Кубка России по футболу?» – говорится в заявлении фанатов «Севастополя».

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Источник: телеграм-канал Ultras Action
Россия. Кубок Севастополь Рубин Я
Комментарии (33)
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acor94
1722861083
Сейчас я все объясню. Футбольное руководство все мечтает вернуться в уефа и поиграть в еврокубках, а если вас допустят к национальному кубку то это просто напросто лишит их этого, так как нас исключат из уефа и тд. Им на вас наплевать, им бы денег с еврокубков поиметь, бюджетики пораспиливать.
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Нуф-Нуф
1722862649
Разогнать все руководство РФС!
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Цугундeр
1722863222
Тонка кишка , но близки скрепы .До крови расчесали уже репу...
Ответить
Нас Много
1722863222
Наши спортивные чиновники продолжают бредить возвратом в Европу. Пока состав не поменяется толку не будет.
Ответить
Myasko
1722864283
Пох..ру на УЕФА и ФИФА. Крымские клубы тоже Россия и должны играть
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Dr Metal
1722865296
Сразу надо было крымские клубы брать в структуру РФС. Нефиг было смотреть ни на кого. Вон Израиль ка играл так и играет, а мы все боимся кого то.
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saf05
1722870431
Ссыкуны
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волчарик
1722870767
А я полностью согласен с крымчанами . Крым это Россия со всеми вытекающими. То есть вести боевые действия можно , получить десяток пакетов санкций можно , а выйти из уефа нельзя?
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baggio80
1722873532
Рфс может прогибаться только под Зенит а всем остальным из уефа и фифа они могут только знатно и глубоко вылизывать зад в рфс сидят трусы и предатели
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Oldtrafford83
1722920793
Вообще по моему уже плевать, надо спокойно включать Крымские клубы в состав РФС ибо хуже уже не будет, а эти собаки как обычно ссут себе в штаны от страха!!!
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