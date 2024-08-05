Фанаты «Севастополя» возмущены неучастием в Фонбет Кубке России: «Чем мы хуже Медиалиги? Мы клубы-изгои?»

Фанатская группировка Ultras Action потребовала разъяснений, почему крымские клубы не попали в число участников нового розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Вот уже второй сезон «Севастополь» и «Рубин Ялта» выступают в ФНЛ 2Б наравне с материковыми командами. Но когда дело касается Кубка России, то нас не допускают к этому турниру. И никто внятно не может объяснить причину.

Первоначально мы не могли соревноваться с командами России по причине санкций ФИФА и УЕФА. Мы отнеслись к этому с пониманием, чтобы не подставлять страну. Но вот уже более двух лет наши клубы и сборная не выступают на международных турнирах.

Начинается новый сезон и новый розыгрыш – и нас просто не включают в список команд. Причину даже не озвучивают.

Медиалига и любительские команды имеют право выступать в кубке, а команды полуострова нет. Кто-то может это объяснить?

Вот уже 10 лет Крым – неотъемлемая часть России, согласно статье 65.1 Конституции РФ. Об этом же нам каждую весну рассказывают на концертах и праздниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Однако в отношении футбола мы видим, что на нас это не распространяется.

Мы не заслуживаем играть в кубке страны? Мы клубы-изгои? Чем мы хуже любителей или Медиалиги?

Объясните крымчанам причину недопуска футбольного клуба «Рубин Ялта», который занял второе место в прошлом сезоне в нашей группе!

Объясните севастопольцам, которые заполняли стадион на уровне команд ФНЛ, что их команда не имеет права выступать в кубке и защищать свои цвета!

Вы всем указываете, что Крым – это Россия. А в футбольном плане мы кто? Объясните это обычным любителям футбола! В своей стране мы не можем даже участвовать в розыгрыше Кубка России по футболу?» – говорится в заявлении фанатов «Севастополя».