Турниры:
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кубань Холдинг
|1
|1
|0
|0
|3:0
|++3
|3
|2.
|Севастополь
|1
|1
|0
|0
|3:1
|++2
|3
|3.
|Рубин Я
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Биолог-Новокубанск
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|5.
|СКА
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|6.
|Дружба
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Кубань Холдинг
|1
|1
|0
|0
|3:0
|++3
|3
|2.
|Севастополь
|1
|1
|0
|0
|3:1
|++2
|3
|3.
|Биолог-Новокубанск
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4.
|Рубин Я
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|СКА
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Дружба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа 1
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рубин Я
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|2.
|Кубань Холдинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Севастополь
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Биолог-Новокубанск
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|СКА
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|6.
|Дружба
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0